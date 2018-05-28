台塑設樂活圈 完整醫療拼圖

2018-05-28 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／桃園報導



台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜（左五）為「Formosa樂活盃桃園健康路跑」領跑。 記者韓化宇／攝影 分享 facebook

台塑集團積極將企業資源結合在地資源，在全台各地打造「台塑樂活圈」，首個樂活圈以林口長庚為主軸，昨（27）日在桃園龜山區成立，後續已規劃在宜蘭、雲林、高雄、彰化陸續設立；此外，並將透過「i醫健康管理中心」全力推動「預防醫學」，完成台塑集團在醫療領域的最後一塊拼圖。

台塑昨日在桃園華亞科技園區舉行首場路跑活動，台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜親自下場跑3公里。她接受本報專訪時表示，9月將在宜蘭礁溪鄉舉辦第二場路跑活動，繼續發揚樂活圈概念，台塑第二個樂活圈位於宜蘭龍潭湖畔，正在興建中。

台塑近年積極整合集團資源，並與地方政府合作，打造集「樂活、健康、休閒、養生、文創」功能的樂活圈。以桃園樂活圈為例，由華亞科技園區、台塑企業文物館、長庚大學、長庚養生文化村、養生村運動中心、長庚球場、桃園長庚分院等組成，讓民眾在樂活圈內享受餐飲、住宿、商務、藝文、健康醫療、娛樂、運動等服務。

另外，台塑生醫「i醫健康管理中心」去年開幕，亦位於桃園龜山，是繼疾病治療、老人照護後，台塑集團在醫療領域最後一塊拼圖「預防醫學」。

王瑞瑜強調，i醫健康管理中心會員數持續成長，未來一定會在北、中、南各地廣設，但初期不能貪心，要先深耕預防醫學概念，再跨入其他縣市。

王瑞瑜指出，國人一年健保給付高達7,000億元，跟台塑麥寮廠興建費用相當，「預防醫學」可提高國人健康程度，讓人活愈老愈健康。

王瑞瑜說，i醫健康管理中心提供民眾健檢服務，若檢查有異常數字，就會結合醫療定期追蹤改善，幫民眾健康把關。

她強調，在北歐等先進國家，老人過世前很少臥病在床數年，都是「一下就走了」，但台灣太多長年臥病在床而耽誤子女的案例，這是因為銀髮族沒有預防醫學概念，像很多老人忽視腿部肌肉鍛鍊，不幸跌倒後健康狀況急轉直下。