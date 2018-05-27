親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

開戰了！ 陳斐娟邀柯文哲妻子上節目對財產說清楚

紙箱戰紀開打 籲回收紙分類與國際接軌

2018-05-27 17:56中央社 台北27日電

台灣區造紙工業同業公會舉辦的第三屆創意紙箱賽事「紙箱戰紀」今天登場，今年以「重返三國」為主題，呼籲回收紙分類標準應與國際接軌，從求量進階求質時代。

造紙公會主辦的亞洲唯一大型創意紙箱賽事「紙箱戰紀」，今日假實踐大學體育館舉行， 以「重返三國」為主題，來自全國20餘所大專院校、超過200位師生參與。

比賽以「紙戰黃巾」及「赤壁大戰」兩輪賽制選出三國霸主，初賽兩道關卡圍繞紙分類設計，造紙公會希望能持續宣導正確回收分類，同時也呼籲本地回收紙分類標準與國際接軌，朝循環經濟的發展方向，從求量進階到求質時代。

造紙公會理事長何奕達致詞時表示，台灣造紙廠每年收購國內紙箱紙、牛皮紙、脫墨紙、代漿紙、雜誌紙等回收紙約300萬公噸，經過散漿、篩選、磨漿、成型的步驟再重新生產不同種類紙品，造紙業是幫助社會解決資源浪費、回收資源再利用、實踐循環經濟的模範生。

「紙箱戰紀」不僅是年輕學子展現創意實作的舞台，也是寓教於樂、傳遞紙類回收分類知識的平台，自去年起藉由關卡設計，將可回收紙類、不可回收紙類與紙容器三類的品項完整說明，特別是感熱紙、標籤貼紙、便利貼、蠟紙與複寫紙等不可回收的紙種，以及紙容器(廢鋁箔包、廢紙盒包、廢紙餐具) 應該跟著瓶罐類、不該雜入一般紙類回收。

根據造紙公會統計，去年國內回收紙收購量為241萬公噸，比前年減少16% (相當47萬公噸)，原因之一是造紙廠面對環保標準和廢棄物管理刑罰加嚴的壓力，無法一面維持國內收購量，同時概括承受雜紙、雜物衍生的廢棄物處理成本，因此去年起嚴格執行回收紙雜紙雜物容許率驗收，禁購含雜紙盒包、鋁箔包、紙餐具、感熱紙、複寫紙、甚或非紙類的混雜回收紙，要求正確分類。

何奕達表示，循環經濟是全球趨勢，也是政府重點政策，公會目前訂有回收紙分類驗收標準，但畢竟國內需求大於供給，每下愈況的回收紙品質困擾造紙廠。反觀日本、歐洲、中國大陸等地的回收紙分類標準有回收業組織參與制定和自我約束，分類分級嚴謹。呼籲政府相關單位能夠對台灣回收業者提供更積極行為，包括品質分級標準化、回收分類輔導、品質督導抽查，正本清源，才有真正的循環經濟。

造紙公會理事長何奕達。 圖／聯合報系資料照
造紙公會理事長何奕達。 圖／聯合報系資料照
分享

何奕達廢棄物

相關新聞

日本商機無限 高雄日本山形縣合作推包機

2018-05-27 08:14

高雄楠梓1字頭建案多 建商爭商機設泳池搶客

2018-05-27 17:22

台塑「Formosa樂活盃」路跑 吸引2,500人參加

2018-05-27 12:21

活到老學到老 台南市樂齡學習10周年紀念同樂會

2018-05-27 11:48

味全土地開發案 受關注

2018-05-27 01:46

統一超新總座 黃瑞典呼聲高

2018-05-27 01:46

前四月來台陸客 意外增6％

2018-05-27 00:53

港澳韓遊客 驚見衰退

2018-05-27 00:52

藝術拍賣市場兩極化 中價位難賣

2018-05-27 00:24

趙無極畫作 拍出6.7億高價

2018-05-27 00:24

台灣追油畫 大陸瘋字畫

2018-05-27 00:24

每周一勢／資訊服務業Q1營業額增3.1％

2018-05-27 00:00

部分工時勞工工作時間逐年降低 藏警訊

2018-05-27 00:00

台灣168／3月底郵政儲金戶數增0.7％

2018-05-27 00:00

部分工時勞工平均時薪160元 三年成長12％

2018-05-27 00:00

部分工時勞工97％出於自願 不想做正職

2018-05-27 00:00

佳士得香港春拍趙無極6.71億元成交 史上第三名

2018-05-26 21:32

台塑攻AI工業4.0 將建置研發中心

2018-05-26 01:42

中鋼盤價拉高 製管螺絲業出口報價喊漲

2018-05-26 01:42

白木屋喊賣 開價9億

2018-05-26 01:42

從月薪2萬到掌管千萬營收的餃子王國！他如何做到的？

2018-05-24 13:24

張國煒：我看到飛機就紓壓 機場就是我的夜店

2018-05-24 13:21

怎麼操作社群行銷 才能把「讚」變現

2018-05-21 09:30

中華電設網銀 添審核項目

2018-05-17 03:40

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

強制節電惹議 省電達人批「政府不敢承認缺電」

2018-05-26 23:47

前四月來台陸客 意外增6％

2018-05-27 00:53

用電大戶反彈 強制節電擬延後上路

2018-05-26 23:28

大尺寸面板過剩？ 衝擊全球LCD廠

2018-05-26 23:42

節電登錄上看350萬戶 台電：回饋預算無上限

2018-05-26 18:57

夏月電價6月1日啟動 電費看增

2018-05-27 00:57

Apple智慧音箱 Siri成罩門

2018-05-27 01:46

港澳韓遊客 驚見衰退

2018-05-27 00:52

台積董娘捐個人油畫 以新台幣近500萬元落槌

2018-05-27 15:37

味全土地開發案 受關注

2018-05-27 01:46

統一超新總座 黃瑞典呼聲高

2018-05-27 01:46

北市高溫飆破38度 台電：供電無虞

2018-05-27 16:07

工業富聯公布中簽 獲百度、阿里、騰訊持股

2018-05-27 16:10

iPad攻校園 端出親民價

2018-05-27 01:46

日本商機無限 高雄日本山形縣合作推包機

2018-05-27 08:14

南山秀泰合作商場 開幕

2018-05-27 00:52

用電大戶強制節電 擬延後上路

2018-05-27 00:52

AI語音助理 將無所不在

2018-05-27 01:46

佳士得香港春拍趙無極6.71億元成交 史上第三名

2018-05-26 21:32

趙無極畫作 拍出6.7億高價

2018-05-27 00:24

4月景氣28日發布 面臨綠燈保衛戰

2018-05-27 00:57

匯市最前線／台幣走勢...狹幅波動

2018-05-27 01:30

鴻海FII將A股掛牌 具三大指標意義

2018-05-27 17:12

部分工時勞工平均時薪160元 三年成長12％

2018-05-27 00:00

油價繼續漲 明日起調升0.2元

2018-05-27 12:46

Docking、電動車、工業醫療需求夯

2018-05-27 13:10

專家：用電齊頭式管理 效果不大

2018-05-27 00:52

被動型投資…更重公司治理

2018-05-27 00:57

福寶科技攻機器人 幫身障者重新站起來

2018-05-27 00:00

祖母驟逝…巫震華決心創業

2018-05-27 00:01

台塑「Formosa樂活盃」路跑 吸引2,500人參加

2018-05-27 12:21

台法太空創新黑客松冠軍出爐 將赴法參賽

2018-05-27 11:40

高雄楠梓1字頭建案多 建商爭商機設泳池搶客

2018-05-27 17:22

強化供電線路 台電5年計畫28日報經部

2018-05-26 21:16

台企銀贊助高雄旗山銀髮樂齡學堂

2018-05-26 22:07

貿聯打世界盃 營收連8年成長

2018-05-27 13:10

部分工時勞工97％出於自願 不想做正職

2018-05-27 00:00

設計力象徵國力 教育部：努力提升設計人才薪資

2018-05-27 15:44

2018旺宏科學教師研習營 啟發老師創新能量

2018-05-27 11:00

台灣追油畫 大陸瘋字畫

2018-05-27 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top