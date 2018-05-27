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活到老學到老 台南市樂齡學習10周年紀念同樂會

2018-05-27 11:48經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台南市樂齡學習10周年紀念暨招生同樂會今（27）日上午在麻豆區總爺藝文中心舉行，張政源副市長表示，台南是全台第一個區區有樂齡的直轄市，展現市府推動高齡友善城市的決心，看到開場的「舞動醒獅、樂活台南」演出，充份展現出長者們的活力，令人欽佩；也希望長者們能在樂齡學習中體會到年齡不是問題，活到老學到老，才能活得快樂，活得健康。

張副市長表示，樂齡學習成立至今（107）年度屆滿10周年，今天特別要表揚五所10年優良中心、16位樂齡行政人員及28位樂齡志工。首先感謝樂齡中心10年來長期的努力，提供高齡者一個快樂學習、交流互動、健康成長的場域；也感謝推展樂齡教育認真負責之行政人員，及投入樂齡中心奉獻服務的高齡志工，並一一與獲獎者合影留念，分享光耀與榮譽。

張副市長更指出，自今年3月起，65歲以上的老年人口已高達14%，台灣成為高齡化社會的一員。台南市未雨綢繆，從102年起，在每個行政區紛紛設置樂齡學習中心，做到區區有樂齡，區區有特色的政策目標，讓每位長者們能盡情發揮退休後的生命光彩，也感謝現場的市民朋友與37區樂齡學習中心，一起歡喜慶祝台南市推動樂齡學習滿十周年，期待下一個樂齡十年，能有更多的中高齡長輩一起加入，展開精彩的樂齡生活！

台南教育局表示，10周年紀念活動包含五大主題，分別為「樂齡同樂會」─動態表演及闖關體驗活動；「樂齡好心情」─親筆寫下樂齡學習的酸甜苦辣；「樂齡攝影圖文展」─認識樂齡學習；「樂齡小影展」─紀錄樂齡中心學習花絮與感恩故事! 「樂齡十年。感謝有你」─表揚10年中心、樂齡行政人員及志工。未來更承諾將賡續推廣樂齡學習，讓樂齡學習的種子持續散播，邀請民眾作伙加入下一個樂齡十年，開創「活到老、學到老、貢獻到老」的健康、璀璨人生！

志工老年人口

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