日本商機無限 高雄日本山形縣合作推包機

2018-05-27 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府觀光局與日本山形縣政府攜手合作成功推動包機，昨晚山形縣知事吉村美榮子率140人訪問團搭乘首航抵高，高市府觀光局安排義守大學的宋江陣表演，觀光局長曾姿雯贈鳳梨酥等伴手禮，未來要成為定期航班，推動兩地觀光。

高雄與山形在2016年簽署友好合作備忘錄後，在教育、農產、觀光領域擁有非常多的合作空間，也辦過「山形縣英語冬令營」打造成兩地青年學子交流的平台，以燕巢蜜棗為首的高雄優質農產品也銷往山形縣等，今年1月吉村知事拜訪高雄前市長陳菊時，達成兩地包機直航的共識，雙方在5月落實這項包機承諾，後續若能培養成定期航班，也能為高雄市帶入更多的日本旅客。

曾姿雯表示，目前高雄飛日本航線每周共計99班，包括華航、長榮、日航、樂桃、香草、虎航及酷航等7個航空公司，有6個航點（東京、大阪、札幌、福岡、沖繩、熊本），去年日本旅客入住高雄有34.5萬人次，還有很多值得努力開發的空間。