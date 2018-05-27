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外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」

日本商機無限 高雄日本山形縣合作推包機

2018-05-27 08:14聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府觀光局與日本山形縣政府攜手合作成功推動包機，昨晚山形縣知事吉村美榮子率140人訪問團搭乘首航抵高，高市府觀光局安排義守大學的宋江陣表演，觀光局長曾姿雯贈鳳梨酥等伴手禮，未來要成為定期航班，推動兩地觀光。

高雄與山形在2016年簽署友好合作備忘錄後，在教育、農產、觀光領域擁有非常多的合作空間，也辦過「山形縣英語冬令營」打造成兩地青年學子交流的平台，以燕巢蜜棗為首的高雄優質農產品也銷往山形縣等，今年1月吉村知事拜訪高雄前市長陳菊時，達成兩地包機直航的共識，雙方在5月落實這項包機承諾，後續若能培養成定期航班，也能為高雄市帶入更多的日本旅客。

曾姿雯表示，目前高雄飛日本航線每周共計99班，包括華航、長榮、日航、樂桃、香草、虎航及酷航等7個航空公司，有6個航點（東京、大阪、札幌、福岡、沖繩、熊本），去年日本旅客入住高雄有34.5萬人次，還有很多值得努力開發的空間。

觀光局說，高雄提供便捷的交通服務，推動高屏澎好玩卡，有許多優質好玩的遊程，陸續開發的「寶來花賞溫泉公園」以及「崗山之眼」兩個全新景點，可提供日本旅客不同的賞花泡足湯的愜意體驗，登上崗山之眼更可俯瞰整個阿公店水庫、遠眺中央山脈主稜的北大武山、台灣海峽及市區的八五大樓等，都是具有魅力的觀光景點

高雄市政府觀光局與日本山形縣政府攜手合作成功推動包機，高雄市觀光局長曾姿雯(左)...
高雄市政府觀光局與日本山形縣政府攜手合作成功推動包機，高雄市觀光局長曾姿雯(左)迎接山形縣知事吉村美榮子(右)的訪問團搭乘首航抵高。圖／高雄市觀光局提供
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高雄市政府觀光局與日本山形縣政府攜手合作成功推動包機，山形縣知事吉村美榮子率14...
高雄市政府觀光局與日本山形縣政府攜手合作成功推動包機，山形縣知事吉村美榮子率140人訪問團搭乘首航抵高。圖／高雄市觀光局提供
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