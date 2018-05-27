前四月來台陸客 意外增6％

2018-05-27 00:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



兩岸關係愈趨緊張，陸客來台人數也變得難以預料，各方原保守預估今年陸客來台人數可能較去年少一成，但令官員「意外」的是，今年1至4月不但未較去年同期減少，反還增加5.4萬餘人，且傳言被大陸官方「點名」要縮減的團客，4月也較去年同期成長。 本報系資料庫 分享 facebook 兩岸關係愈趨緊張，陸客來台人數也變得難以預料，各方原保守預估今年陸客來台人數可能較去年少一成，但令官員「意外」的是，今年1至4月不但未較去年同期減少，反還增加5.4萬餘人，且傳言被大陸官方「點名」要縮減的團客，4月也較去年同期成長。

相關官員表示，後續兩岸關係與選舉因素的變化，是檢視今年陸客會否減少的觀察重點。

據交通部觀光局最新發布統計資料顯示，今年前四月陸客來台近93萬人次，較去年同期87.3萬人次成長6.2%，原本春節前傳言，今年3月起陸方要展開新一波團客配額縮減措施，但觀光局官員緊盯3、4月狀況，卻未見明顯減少，令官員大感意外。

今年4月陸客來台情況更讓觀光局「驚訝」，下滑多時的團客人數，4月卻來了7.4萬多人，較去年大幅增加1萬餘人，顯示傳言中所謂的團客配額再縮減，並未發生。

相關官員表示，陸客大通證效期是六個月，入台證有效期限是三個月，他們申請好證件在期限內來台旅遊即可，4月陸客團來台不減反增，是否因為之前的搶配額情況，很難評估，5、6月還得再觀察，才好做判斷。

至於全年來台陸客人數，據了解，觀光局曾做內部管控，希望駐北京、上海的「台旅會」人員要努力達成目標值，但具體會較去年縮減多少，包括觀光局長周永暉等官員都不願回答這個問題，但據了解，2017年陸客人數較2016年少了80萬人，今年官方預期會再縮減二、三十萬人，亦即較去年273.3萬再少一成。

官員指出，春節前就傳言陸客團來台人數要縮減，現在再傳出陸方7月1日開始要縮減團客，但我透過大陸的管道，都未能獲得陸方證實。