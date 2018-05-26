影╱權民搶百萬講座 高雄場壓軸登場

2018-05-26 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



權民搶百萬的巡迴講座論壇，壓軸場次，今(26)日在高雄登場，請來財經專家賴憲政，投資名家連乾文，以及權證高手藍偉誠開講，就讓我們一起來聽聽，他們怎麼看後市。