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展現以德報怨 學者：蔡政府捐款世衛穩賺不賠

影╱權民搶百萬講座 高雄場壓軸登場

2018-05-26 21:37經濟日報 記者高昕正╱即時報導

權民搶百萬的巡迴講座論壇，壓軸場次，今(26)日在高雄登場，請來財經專家賴憲政，投資名家連乾文，以及權證高手藍偉誠開講，就讓我們一起來聽聽，他們怎麼看後市。

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