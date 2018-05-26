秀泰生活樹林店今開幕 首二日看電影只要99元

2018-05-26 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



試營運十天營業額破億，並吸引20萬人次來客的秀泰生活樹林店，今（26）日正式開幕，新北市民再添一站購足的百貨商場，今、明開幕首二日，大方祭出電影票只要99元的優惠。

秀泰生活樹林店是秀泰生活第四號店，也是全台首創的森林系購物商城，共集結120個廠商進駐，囊括樹林、新莊、土城、鶯歌、三峽等區域消費人口，秀泰生活樹林店並同時納入購物、餐飲、親子、影城等服務。

秀泰集團副總經理廖偉翔表示，秀泰生活樹林店如預期一般，自試營運期間，就創造20萬超高來店人次，一舉打破台東、嘉義、及台中站前的開幕紀錄，5月26日正式開幕後，預計將在第一個年度吸引超過600萬來店人次，且秀泰生活樹林店七成以上員工為樹林當地居民，增加當地就業機會，活化樹林經濟。

試營運期間由UNIQLO打頭陣，今日正式開幕，由影城、iloom、小書房接棒，帶領全館各品牌推出超強優惠組合，預計將引起另一波消費者搶購熱潮。

耗資2.2億打造的八樓影城，除了15米、5層樓高的超級巨幕廳、舒適寬敞的座位、震撼的影音效果，全館不惜重金打造新北市首座使用TOTO免治馬桶的購物商城，都將帶給消費者最棒的觀賞體驗。5月26日及5月27日兩天開幕期間，秀泰生活樹林店近萬張電影票全面99元，巨幕廳也是99元，可趕緊把握機會觀賞年度大片《星際大戰外傳：韓索羅》及《死侍2》。