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秀泰生活樹林店今開幕 首二日看電影只要99元

2018-05-26 17:04經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

試營運十天營業額破億，並吸引20萬人次來客的秀泰生活樹林店，今（26）日正式開幕，新北市民再添一站購足的百貨商場，今、明開幕首二日，大方祭出電影票只要99元的優惠。

秀泰生活樹林店是秀泰生活第四號店，也是全台首創的森林系購物商城，共集結120個廠商進駐，囊括樹林、新莊、土城、鶯歌、三峽等區域消費人口，秀泰生活樹林店並同時納入購物、餐飲、親子、影城等服務。

秀泰集團副總經理廖偉翔表示，秀泰生活樹林店如預期一般，自試營運期間，就創造20萬超高來店人次，一舉打破台東、嘉義、及台中站前的開幕紀錄，5月26日正式開幕後，預計將在第一個年度吸引超過600萬來店人次，且秀泰生活樹林店七成以上員工為樹林當地居民，增加當地就業機會，活化樹林經濟。

試營運期間由UNIQLO打頭陣，今日正式開幕，由影城、iloom、小書房接棒，帶領全館各品牌推出超強優惠組合，預計將引起另一波消費者搶購熱潮。

耗資2.2億打造的八樓影城，除了15米、5層樓高的超級巨幕廳、舒適寬敞的座位、震撼的影音效果，全館不惜重金打造新北市首座使用TOTO免治馬桶的購物商城，都將帶給消費者最棒的觀賞體驗。5月26日及5月27日兩天開幕期間，秀泰生活樹林店近萬張電影票全面99元，巨幕廳也是99元，可趕緊把握機會觀賞年度大片《星際大戰外傳：韓索羅》及《死侍2》。

秀泰生活樹林店的一大亮點-小書房，是秀泰集團旗下自營的藝文生活品牌，搭配主題式展覽、逾10萬本豐富藏書、超過200個舒適座位、結合複合式咖啡輕食、以及全台最大的親子閱覽區，開幕期間，小書房所有書籍全面79折（影音、雜誌、教科、考試用書、特價品除外）。

秀泰集團董事長廖治德與副總經理廖偉翔一同觀看4K超級巨幕。 圖／秀泰生活樹林店提...
秀泰集團董事長廖治德與副總經理廖偉翔一同觀看4K超級巨幕。 圖／秀泰生活樹林店提供
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