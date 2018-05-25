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雞排博士遭兄嫂爆不孝 佔近億家產卻不付母親生活費

搶科技人的胃 「金子半之助」進軍新竹巨城

2018-05-25 21:29經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

有「日本第一天丼」美譽的「金子半之助」，台灣5號店將於5月26日（六）登陸新竹，供應三款與日本同步的人氣料理：江戶前天丼420元、上天丼380元及天丼350元，以及針對孩童特別設計的兒童迷你天丼套餐299元。

金子半之助自2010年在東京中心日本橋開設本店後，旋即以豪邁又超值的天丼料理引起整個日本的關注，最高一天900人的來客數，成為日本橋人氣新地標，三井outlet木更津店更以來客數最高一天1200人，蟬連當地「業績王及排隊名店人氣王」，目前在日本總店數15家、美國6家。

金御賞餐飲集團為讓台灣消費者有機會以平實價格品嚐華麗的美味天丼，歷時近一年時間遴選菁英人員赴日傳承職人精神，亦重金引進獨家秘方、食材、食器及烹調設備，於2015年11月微風-台北車站開設台灣1號店，引發排隊新浪潮，陸續在2016年於MITSUI OUTLET PARK林口開設台灣2號店，以及新光三越台中中港店開設台灣3號店。

2017年插旗台北信義區頂級百貨商圈，於新光三越A8館開設台灣4號店，更創下登台18個月銷售破百萬碗的驚人佳績，證明金子半之助深受市場喜愛。

金子半之助相中新竹科技人的高消費力，首度揮軍新竹市場，就選擇美食的一級戰區—遠東巨城購物中心。根據勞動部2017年統計，新竹市擁有全台最高的薪資水平（5.47萬元），但地理位置則相對封閉，金御賞餐飲集團為尊崇金子半之助先生的志願—提供「每個人都吃得起的華麗豪邁天丼」，金子半之助5號店選擇落腳新竹，要讓科技城也刮起一股天丼旋風。

為了帶給新竹地區消費者置身日本，特別邀請日本建築設計團隊，融合硅藻土、原木、板前、和紙、組子（kumiko）、行燈等元素，打造純正日系血統的用餐空間氛圍。此外，更重金禮聘日本電視冠軍達人秀專業畫師，耗資百萬於門市三處，親手繪製巨型櫻花彩繪，透過畫師專業的繪畫技法，使櫻花躍然其上、栩栩如生。

為慶祝金子半之助—新竹巨城店開幕，首次破天荒推出兩波段開幕活動：第一波自5/26(六)至5/28(一)，開幕首三日，每天前200碗天丼半價；第二波自5/29(二)至6/1(五)，至門市消費任一天丼任一碗，即贈雙人79折招待券乙張，招待券使用日期自6/4(一)至6/30(六)，限平日使用。

美味的「上天丼」能滿足許多老饕的味蕾。業者／提供
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鮮味滿溢的「江戶前天丼」是金子半之助人氣明星商品。業者／提供
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