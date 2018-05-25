思考方塊／好 還要更好

2018-05-25 04:48 經濟日報 張俊鴻



有同仁問我：「我們工作到下午五、六點就沒有力氣了，為什麼你還這麼有精神？」我回答說：「或許因為你只想把工作做好，我想的可是把工作做得更好。」一般而言，若想把工作做得「更」好，會花時間去學習、去思考、去規劃，就像養小孩一樣，除了送他上學，還要送他去學才藝、參加社團活動等等，永遠都覺得做得還不夠，不會有只做到這樣就可以了事的想法。

還有一次，另一位同仁對我說：「你好聰明（才怪） ，好像問什麼問題，你都會有想法、會有看法。」我只好開玩笑的說：「我那有你聰明，我要看許多的書籍，學習許多的技能，思考許多的方案，才能應付工作，你不用學習什麼就可以處理工作了」。

在職場工作，重要的是不斷的努力學習工作技能，提升自己的工作能力，把工作做得「更」好，而不只是做好工作而已。學習要有意 （目的，目標）、有境（提升層次，提升境界），在工作中學習是最直接有效的方法，學習時也要思考如何應用在工作上，如此日積月累，就會有加乘的效果。

此外，還有一個重要因素會影響職場的未來，就是「跟對」兩個字，如果能夠跟對趨勢，跟對產業，跟對企業，跟對組織，跟對長官，只要跟對一個以上，自然水漲船高，未來潛力與遠景都看好。

但更重要的是要跟對自己的心（意願，方向） ，跟對自己的情（工作熱情，無怨無悔），躍遷（transition）自己的見識、層次與格局，在職場上自會有一番作為。

（作者是資深資訊主管）