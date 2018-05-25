創新思維／極致工藝 傳統與現代交織

2018-05-25 04:48 經濟日報 彼得．賽克（Peter Zec）



每次參與紅點產品設計大獎評選時，參賽作品總讓我驚艷。今年有超過6,300件產品參加，每件參加紅點設計獎的作品，都彰顯此獎重要性，並凸顯人們對好設計的需求。雖然我總熱切等待共48項參賽類別結果出爐，仍會特別關注幾類產品：包括汽車、電腦科技和腕表。

今天我要特別談談腕表，我多年來一直非常熱中此道。例如格拉蘇蒂（Nomos Glashütte）出品Tangomat腕表的自動上鍊機械式機蕊，成為我心目中最喜愛的前十大設計產品之一。

不過在我生命中曾有段時間，根本不戴表，因為某些腕表製造品質讓我大失所望。但是我還是會注意時間，只不過我看的是火車站、郵局、鐘表行、市政府建築物裡的時鐘。我第二個家鄉柏林，甚至有座非常有名的鐘─亞歷山大廣場的世界時鐘，1969年起就開始報148座城市的時間。

雖然在城市生活，鐘表已漸消失，即使沒時鐘，看智慧型手機即可，但表已成為我們最忠實的陪伴，現在我不願再回到沒腕表的生活。

最近評審會議上，我有幸能和德國著名鐘表評論家布魯內爾（Gisbert Brunner）和布切（Rüdiger Bucher）對談、交換意見。這兩位特別喜歡各大奢華、高級腕表品牌的參賽作品，甚至評論道復古風在腕表圈依然獨領風騷，1950年代和1960年代、禁得起時間考驗的設計，顯然還是能打動消費者的心。這股潮流特徵是，在科技和材質上結合傳統設計和新潮元素，傳統和未來交織在一個小空間，並讓這樣的特色贏得激賞。

評審團今年特別青睞由寶格麗出品的「Octo男士高級表（Bulgari Octo）」，這款以超輕量鈦金屬打造的機身和表帶構成的腕錶，確實是手腕上的禮讚。此外，這款表還有各種形狀和灰色錶盤打造出的出色外型。另一款獲紅點最佳設計獎的腕表，是泰格豪雅（TAG Heuer）手表出品的智能腕表奢華套組，指針式表盤和數位技術的巧妙結合，配戴體驗可享多種變化。

我很開心看到兩款格羅斯曼鐘表公司（Grossmann）出品的腕表獲紅點大獎肯定。他們致力於製造精準的鐘表，從最小表盤和機芯運作、從草稿到成品，每個步驟都由品牌「Moritz Grossmann」手工打造，正因如此「貝努陀飛輪腕表」（Benu Tourbillon）確實是每天都能享有的工藝傑作，你能透過藍寶石水晶表底，欣賞雜機械裝置的精準運行，而Atum Enamel腕表在每個琢面展現出純粹的製表工藝藝術，琺瑯表盤和羅馬數字設計讓人遙想舊日的工匠技術。除了欣賞腕表過人美學之外，也不該忘記腕表最重要功能是清楚且精確報時。

我和上述兩位鐘表評論家交換意見時，再次領悟腕表世界有多令人目眩神迷，以及腕表在日常生活強調個人性格和特質所扮演的吃重角色。這或許是腕表從強調功能的設計作品，轉變成強調優雅、經典奢華品牌的原因，也或許與時間對許多人而言變得更為重要也有關係。

總之，對於知名品牌參與紅點大獎，我感到驕傲，因此我也好奇隨時間推移，未來將會看見何種潮流與改變。

（作者是德國紅點設計獎創辦人暨執行長）