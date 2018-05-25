親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

創新思維／極致工藝 傳統與現代交織

2018-05-25 04:48經濟日報 彼得．賽克（Peter Zec）

每次參與紅點產品設計大獎評選時，參賽作品總讓我驚艷。今年有超過6,300件產品參加，每件參加紅點設計獎的作品，都彰顯此獎重要性，並凸顯人們對好設計的需求。雖然我總熱切等待共48項參賽類別結果出爐，仍會特別關注幾類產品：包括汽車、電腦科技和腕表。

今天我要特別談談腕表，我多年來一直非常熱中此道。例如格拉蘇蒂（Nomos Glashütte）出品Tangomat腕表的自動上鍊機械式機蕊，成為我心目中最喜愛的前十大設計產品之一。

不過在我生命中曾有段時間，根本不戴表，因為某些腕表製造品質讓我大失所望。但是我還是會注意時間，只不過我看的是火車站、郵局、鐘表行、市政府建築物裡的時鐘。我第二個家鄉柏林，甚至有座非常有名的鐘─亞歷山大廣場的世界時鐘，1969年起就開始報148座城市的時間。

雖然在城市生活，鐘表已漸消失，即使沒時鐘，看智慧型手機即可，但表已成為我們最忠實的陪伴，現在我不願再回到沒腕表的生活。

最近評審會議上，我有幸能和德國著名鐘表評論家布魯內爾（Gisbert Brunner）和布切（Rüdiger Bucher）對談、交換意見。這兩位特別喜歡各大奢華、高級腕表品牌的參賽作品，甚至評論道復古風在腕表圈依然獨領風騷，1950年代和1960年代、禁得起時間考驗的設計，顯然還是能打動消費者的心。這股潮流特徵是，在科技和材質上結合傳統設計和新潮元素，傳統和未來交織在一個小空間，並讓這樣的特色贏得激賞。

評審團今年特別青睞由寶格麗出品的「Octo男士高級表（Bulgari Octo）」，這款以超輕量鈦金屬打造的機身和表帶構成的腕錶，確實是手腕上的禮讚。此外，這款表還有各種形狀和灰色錶盤打造出的出色外型。另一款獲紅點最佳設計獎的腕表，是泰格豪雅（TAG Heuer）手表出品的智能腕表奢華套組，指針式表盤和數位技術的巧妙結合，配戴體驗可享多種變化。

我很開心看到兩款格羅斯曼鐘表公司（Grossmann）出品的腕表獲紅點大獎肯定。他們致力於製造精準的鐘表，從最小表盤和機芯運作、從草稿到成品，每個步驟都由品牌「Moritz Grossmann」手工打造，正因如此「貝努陀飛輪腕表」（Benu Tourbillon）確實是每天都能享有的工藝傑作，你能透過藍寶石水晶表底，欣賞雜機械裝置的精準運行，而Atum Enamel腕表在每個琢面展現出純粹的製表工藝藝術，琺瑯表盤和羅馬數字設計讓人遙想舊日的工匠技術。除了欣賞腕表過人美學之外，也不該忘記腕表最重要功能是清楚且精確報時。

我和上述兩位鐘表評論家交換意見時，再次領悟腕表世界有多令人目眩神迷，以及腕表在日常生活強調個人性格和特質所扮演的吃重角色。這或許是腕表從強調功能的設計作品，轉變成強調優雅、經典奢華品牌的原因，也或許與時間對許多人而言變得更為重要也有關係。

總之，對於知名品牌參與紅點大獎，我感到驕傲，因此我也好奇隨時間推移，未來將會看見何種潮流與改變。

（作者是德國紅點設計獎創辦人暨執行長）

紅點設計獎德國
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

好書導讀／義重三軍，我心中的理事長

2018-05-25 04:48

智慧經營／許慧嫻…征服大企業 打響口碑

2018-05-25 04:48

思考方塊／好 還要更好

2018-05-25 04:48

本土區塊鏈平台 大徵才

2018-05-25 01:45

大陸工程今年工程案量 拚增四成

2018-05-25 01:45

裕日休旅車 改款降價搶市

2018-05-25 01:45

大陸建設轉型 要蓋親民宅

2018-05-25 01:45

寶佳投資永大…可攻可守

2018-05-25 01:45

林家宏，重心仍在金融業

2018-05-25 01:45

永大之爭 赫見寶佳旗號

2018-05-25 01:45

中裕擴產…發出人才徵集令

2018-05-25 01:44

中裕 今年營運將季季高

2018-05-25 01:43

永大經營權大戰 半路殺出建商

2018-05-24 23:44

買預售屋簽約前 這些眉角要注意

2018-05-24 18:25

台灣自行車出口 貿協：量減但值增

2018-05-24 16:08

達邦蛋白搶寵物商機 拚下半年掛牌

2018-05-24 14:44

SUV行銷戰 裕日車新款喊出月銷800台

2018-05-24 14:42

交大結構生物學團隊 成功解析TREX1蛋白質立體結構

2018-05-24 13:32

從月薪2萬到掌管千萬營收的餃子王國！他如何做到的？

2018-05-24 13:24

張國煒：我看到飛機就紓壓 機場就是我的夜店

2018-05-24 13:21

20年都更僅成功一件 建商嘆：忠孝東路走九遍也沒用

2018-05-24 12:49

豪宅交易王高樓層有新交易 單價跌13%

2018-05-24 12:20

永光4月合併稅前淨利年增逾倍

2018-05-24 12:04

電信業搶客出招 銷售家電延伸新戰場

2018-05-24 11:58

班機延誤理賠比快 富邦產險：人還沒回國錢就進戶頭

2018-05-24 11:51

凱基證券關懷偏鄉學童 國小畢旅台北行圓夢

2018-05-24 11:46

天母知名豪宅法拍超慘烈 拍賣七次、破盤價標出

2018-05-24 11:39

台灣美粧出口成長逾10% 貿協找日本助陣

2018-05-24 11:22

端節高鐵運輸 江耀宗：安全準點是責任

2018-05-24 10:49

20年只成功一案 信義區都更最難搞

2018-05-24 10:40

台灣高鐵去年稅後淨利 53.4億元

2018-05-24 10:14

小7結合公益創新服務 花東地區成立送餐車隊

2018-05-24 09:43

SOGO百貨挺小農 推特色商品展

2018-05-24 09:43

機能性涼感居家商品熱銷 帶旺特力5月營運

2018-05-24 09:39

統一時代百貨 攻涼夏商機

2018-05-24 09:37

馬國首次政黨輪替 信義房屋：擴點不變

2018-05-24 08:54

永大經營權之爭 公司派反擊

2018-05-24 00:26

怎麼操作社群行銷 才能把「讚」變現

2018-05-21 09:30

行銷最錢線錢／意義性品牌經驗 吸引消費者

2018-05-21 00:04
看更多

熱門文章

天母知名豪宅法拍超慘烈 拍賣七次、破盤價標出

2018-05-24 11:39

李紀珠年薪3到5千萬元 實際領不到這麼多

2018-05-24 05:55

IMD世界競爭力評比台灣退三名 輸中國大陸

2018-05-24 08:56

虧死！家有這4種建物 不只要拆還得繳稅

2018-05-24 15:38

工總：大家心裡都有感 台灣各方面都在衰退中

2018-05-24 11:11

北市調降自住單一房屋稅 陳冲：柯P終於看懂了

2018-05-24 11:37

待升息號角響起 新光備1350億銀彈伺機布局

2018-05-24 15:59

20年都更僅成功一件 建商嘆：忠孝東路走九遍也沒用

2018-05-24 12:49

20年只成功一案 信義區都更最難搞

2018-05-24 10:40

還沒報稅看這裡！ 報稅懶人包小訣竅輕鬆報

2018-05-24 09:47

世界競爭力評比台被陸超越 國發會：政府仍堅持改革

2018-05-24 08:43

油價下周估大漲0.5元 95無鉛續創三年半以來新高

2018-05-24 11:17

IMD排名退步 學者抓病灶看好未來

2018-05-24 11:49

新光金第1季大賺 新壽投報率近6%

2018-05-24 16:04

70歲以上高齡者買保單最快明年起要錄音錄影

2018-05-24 19:59

四家台商在布吉納法索有投資 有投保協議免驚！

2018-05-24 20:53

華新科：MLCC訂單超過6個月 答交時程到明年

2018-05-24 18:58

上個月才被罰 遠雄人壽再度被金管會開鍘

2018-05-24 21:21

台灣世界競爭力退步 孫明德：台灣特性「不進則退」

2018-05-24 11:44

中裕愛滋新藥 預計Q3申請歐盟藥證

2018-05-24 16:10

競爭力輸大陸 國發會有話要說

2018-05-24 13:06

基本工資漲足29K？邱俊榮：難一次到位

2018-05-24 12:28

ISS建議台新金股東 票投寶佳獨董候選人林景聰

2018-05-24 14:36

銀行機器人客服 提供24小時服務

2018-05-24 06:10

豪宅交易王高樓層有新交易 單價跌13%

2018-05-24 12:20

台電饋線跳電事件第八起 中廣都受到影響停電近一小時

2018-05-24 17:32

台灣競爭力退步 被大陸超越

2018-05-24 14:28

競爭力豬隊友是它！「勞動市場」排名大退步

2018-05-24 14:32

核電廠除役計畫卡卡 環團提3建議

2018-05-24 15:31

美光、昇揚急徵半導體工程師 薪資上看6萬元

2018-05-24 14:05

台灣競爭力輸大陸 工總：國家忙內鬥大家心裡都有感

2018-05-24 14:29

富邦調查：40世代中有17%以獨居為退休理想方式

2018-05-24 11:37

台灣高鐵去年稅後淨利 53.4億元

2018-05-24 10:14

買預售屋簽約前 這些眉角要注意

2018-05-24 18:25

電子工程師超搶手 平均逾七個工作機會等著他

2018-05-24 14:02

台布斷交 經濟部：投資廠商權益仍受保障

2018-05-24 21:28

IMD排名台灣大退步 邱俊榮：政府持續努力改善

2018-05-24 12:40

群創TV產品事業群總經理 楊柱祥兼任

2018-05-24 13:04

永大爆經營權爭奪戰 市場派公司派正面交鋒

2018-05-24 11:07

國發會：調高基本工資有助改善低薪

2018-05-24 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top