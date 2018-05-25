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好書導讀／義重三軍，我心中的理事長

2018-05-25 04:48經濟日報 嚴德發

「走過大時代」的軍友社理事長李棟樑，雖然貴為大企業家，但絕對是國軍官兵最親近、最敬仰的一位長者。很榮幸親自為《走過大時代：李棟樑和你聊聊天》這本書題序，也藉此代表全體國軍官兵，向理事長多年來敬軍愛軍的心力與付出，表達敬意。

李董事長於民國103年5月28日接任中華民國軍人之友社第七任（第24屆）理事長，在這1,300多個日子裡，理事長心心念念國軍官兵，為官兵無數付出與實質照顧，情深義重。正因為如此，理事長勤訪三軍的意志，愛護國軍的心意，在在都讓官兵士氣為之振奮，溫暖在心頭。

107年春節前夕，花蓮地區發生震災，理事長第一時間除捐贈受災戶200萬元，更提供物資給國軍救災部隊，在2月9日親自至本部災害應變中心，以個人名義捐贈救災部隊100萬元，用實際行動為救災部隊加油打氣。尤其他在捐款同時，提醒要讓第一線救災部隊官兵吃到熱食佳餚，希望官兵知道社會上有一群人正在支持國軍；每當想到這裡，都讓我感動。

104年理事長上任第二年，他向國防部表達，希望以企業的力量，榮耀國軍官兵，在九三軍人節等相關時機，讓國軍楷模可以出國旅遊；他以實際行動，捐款出資並恢復辦理受獎官兵出國旅遊的活動，考量高山偏遠地區戍守官兵的辛勞，他更加碼再提供五個名額給這些基層官兵可以併同楷模出國旅遊，迄今計203員額。

理事長率領的敬軍活動，是歷年來「最多、最遠、最廣」，他關心部隊生活，親握官兵雙手，親赴部隊慰問已屆500次，並遠赴東沙、南沙群島；他不懼舟車勞頓，千里跋涉；也曾一天連趕五個空軍基地，雖然是相當操勞的「鐵人行程」，但他仍不以為苦，被媒體譽為「史上最拚的理事長」。

正因為理事長對國軍的奉獻付出，107年2月5日前國防部長馮世寬頒贈理事長「五等雲麾勳章」，他是獲頒勳章此項殊榮的第一位軍友社理事長，代表政府與國軍感謝他全力推動敬軍勞軍的善舉，國家授予理事長的勳榮，實至名歸。

拜讀這本書可深刻感受到理事長做人處事的哲理，也可看到他身為企業管理者的智慧，運用同理心、共同創造、到位精神及成功不必在我等，成就事業更營造優質的企業文化。

理事長早年曾在越南經商，歷經中華民國退出聯合國、越共取得政權及撤僑等驚心動魄歲月，在逃難時先安排同仁全部坐上班機回台，手上的最後一張機票也給了隨扈，他則是最後離開，並在外國友人協助下才取得一張飛往巴黎機場的機票，坐了十多個小時從越南飛到巴黎，如此轉折終於回到台灣，驚險地以30個小時完成兩階段撤退路線。這種不畏生死，成就大我的精神，正是軍人及國軍幹部應具有的高尚情操，國軍各級領導幹部，應學習理事長「人本、同理心」的精神。

書中也提到「做事要負面思考」，指的是做任何事情或做任何決策前，要把最負面的可能結果先想透徹，因為若是失敗，對公司營運、員工權益和生計都可能造成影響。國軍各級部隊執行任務亦是如此，身為部隊領導者，應時時注意各項細節，綜合考量各項危安因素，以及可能發生的不預期狀況，有效落實風險管控，才能圓滿順利完成任務。

最後，以「義重三軍 感謝有您」這句話，代表國防部對理事長的崇高敬意！

（作者是 ，本文節錄自《走過大時代──李棟樑和你聊聊天》一書推薦序）

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