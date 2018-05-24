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布吉納法索宣布和我斷交 邦交國剩18國

買預售屋簽約前 這些眉角要注意

2018-05-24 18:25聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

預售屋「眉角」很多，消保官提醒，依定型化契約規定，要有履約保證，契約審閱期為5天，交屋尾款可保留房地總價的5%，車位尺寸要留意；如因建商違約而解約，可求償總價15%。

台中市法制局主任消保官康馨壬說，內政部頒布預售屋買賣定型化契約，以往到銷售中心稽查，業者拿出的契約都符合規定，但實際簽約時，常會加註其他手寫事項；定型化契約通常較有利消費者，不要在銷售人員鼓吹下，輕易答應修改。

消保官謝明謙說，預售屋買賣要有履約保證很重要，以免房子沒蓋完建商倒閉，消費者才能拿回購屋款，有建商建議放棄履約保證，換取較便宜的折扣，這是很大的風險，消費者要審慎思考。

謝明謙說，契約審議期有5天，但銷售中心營造的氛圍，常讓買方擔心不簽約、下訂就買不到，買房子是數百、上千萬元的投資，建議冷靜思考；常有人簽約後反悔，才主張建商沒給審閱期，如沒有具體項目，通常都不會成功。

謝明謙說，預售屋完工後，建商會通知驗屋，定型化契約規定交屋尾款為房地總價5%，如果購買500萬元房子，可請貸款銀行保留25萬元尾款，驗屋無誤後再撥款；建商契約常約定5萬、甚至1萬元，或改為模糊的「保留瑕疵相對價金」，對消費者不利。

依定型化契約規定，買賣契約簽訂後，「賣方若違反主要建材、廠牌、規格」、「開工及取得使用執照期限」等，買方可解約，可要求返還已繳的錢，還可以要求房地總價15%以上的違約金。

謝明謙說，坊間契約常把違約求償的條文劃掉，日後若衍生交易糾紛時，會影響求償權利；購買車位時，要注意相關配置圖，以免交屋後，因鄰近柱子、轉角難停車才想申訴；機械車位會有邊柱，實際停車空間會縮小，最好在契約註明淨尺寸。

買房子是人生大事，消保官建議，依預售屋定型化契約內容，要有履約保證，交屋尾款為總...
買房子是人生大事，消保官建議，依預售屋定型化契約內容，要有履約保證，交屋尾款為總價5%，這些規定對消費者有利，建議不要輕易修改。記者洪敬浤／攝影
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建商預售屋內政部
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