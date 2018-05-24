買預售屋簽約前 這些眉角要注意

2018-05-24 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



買預售屋「眉角」很多，消保官提醒，依定型化契約規定，要有履約保證，契約審閱期為5天，交屋尾款可保留房地總價的5%，車位尺寸要留意；如因建商違約而解約，可求償總價15%。

台中市法制局主任消保官康馨壬說，內政部頒布預售屋買賣定型化契約，以往到銷售中心稽查，業者拿出的契約都符合規定，但實際簽約時，常會加註其他手寫事項；定型化契約通常較有利消費者，不要在銷售人員鼓吹下，輕易答應修改。

消保官謝明謙說，預售屋買賣要有履約保證很重要，以免房子沒蓋完建商倒閉，消費者才能拿回購屋款，有建商建議放棄履約保證，換取較便宜的折扣，這是很大的風險，消費者要審慎思考。

謝明謙說，契約審議期有5天，但銷售中心營造的氛圍，常讓買方擔心不簽約、下訂就買不到，買房子是數百、上千萬元的投資，建議冷靜思考；常有人簽約後反悔，才主張建商沒給審閱期，如沒有具體項目，通常都不會成功。

謝明謙說，預售屋完工後，建商會通知驗屋，定型化契約規定交屋尾款為房地總價5%，如果購買500萬元房子，可請貸款銀行保留25萬元尾款，驗屋無誤後再撥款；建商契約常約定5萬、甚至1萬元，或改為模糊的「保留瑕疵相對價金」，對消費者不利。

依定型化契約規定，買賣契約簽訂後，「賣方若違反主要建材、廠牌、規格」、「開工及取得使用執照期限」等，買方可解約，可要求返還已繳的錢，還可以要求房地總價15%以上的違約金。