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20年只成功一案 信義區都更最難搞

2018-05-24 10:40經濟日報 記者游智文╱即時報導

信義區街景。記者游智文／攝影
信義區街景。記者游智文／攝影
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住展統計，都市更新條例發布實施20年來，台北市整合成功並推案的都更建案僅115個，平均一年成功案例不到六件，其中信義區20年來只有一個成功的都更案「和暘信邑」，慘淪為「屋主最難搞定的行政區」。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，信義區寸土寸金，都更商機龐大，但可能屋主也因此期望值較高，反而不易談成都更。

根據住展統計，近20年來，北市都更成功案例以大同區與中山區各17個並列第一，再來是文山區的13個，大安區12個，松山區11個，其他都在個位數。

在115件都更案中，由住戶自己擔任實施者的自主都更少之又少，北市大部份行政部自主都更成功案例都掛零，最多成功案例的是內湖區，目前共有「吉祥居」、「如意琚」二件自主都更案。

以路（含段、巷、弄）為單位來觀察，則北市推出最多都更案的道路是中山北路，總共有「麗國賓」、「御成町」、「富富話合」、「璞園貴象」、「醇建築」、「家居理玉」與「遠雄爵士」等七件都更案。其次，則是重慶北路，共有五件都更案，第三名是和平東路，共有四件都更案。

若再細分路段，則最夯的路段是中山北路二段，歷來共有四件都更案，其次是重慶北路三段有三個。至於台北市最長的道路忠孝東路，雖然全長將近12公里，但迄今只有一件都更案成功推出。

何世昌表示，從統計資料來看，都更案能不能成功的因素，與蛋黃、蛋白，或是地段無關，在房價相對較低的地區，反而會因屋主期待較低而增加整合成功的機會。

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