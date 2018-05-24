永大經營權之爭 公司派反擊

2018-05-24 00:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



老牌電梯大廠永大機電經營權之爭正式開打，市場派23日率先發難，抨擊公司派在大陸市場節節敗退，造成營運績效下滑；公司派則強力回擊，指控市場派之首許作名擔任永大總經理期間，因大陸市場衝太快，許多建案電梯完工後，建商卻違約不付錢，導致呆帳攀升。

據了解，持股高達11.6%、永大最大股東日立HITACHI，是這場經營權大戰的關鍵力量，過去長年在永大的許作名深知獲得日立支持的重要性，也傾全力拉攏，惟日立目前仍傾向支持公司派。

永大將於6月28日召開股東會改選董事，現任董事長許作立的堂弟許作名結合市場派力量，欲在本次股東會跟堂兄一決高下，爭搶經營權，為永大1966年成立以來，首次面臨董事會分裂危機，也是永大許家首次爆發家族內戰。

永大是國內本土指標大廠之一，年營業額最高曾超過200多億元，旗下還有另一掛牌公司永彰機電。去年永大營收167.27億元，稅後純益11.28億元，年減27%，每股稅後純益2.76元。今年第1季營收41.5億元，和去年同期持平，但毛利率由29.32%降至23.74%。公司派解釋，主因鋼價上漲墊高成本，加上歐美日電梯大廠祭出低價策略，在大陸三、四線城市大舉搶市，殺價競爭導致毛利下滑。

永大已完成委託書徵求的報備程序，預定下周一（28日）寄發股東會開會通知，但就在開會通知寄出前一周，市場派主動發動攻勢，透過媒體控訴公司派經營不善，大陸市場更是節節敗退，影響股東權益。

市場派表示，永大大陸營收占比由2014年的76％降至2017年的65％，業績快速下滑，是公司政策失誤以及經營階層用人不當造成的。市場派向股東喊話，董事會及經營階層需調整，才能讓公司營運回到正軌。

對於市場派指控，公司派不甘示弱，痛批許作名擔任總經理期間衝刺大陸市場過猛，輕忽風險，結果製造不少違約呆帳。

公司派表示，許作名為了擴張大陸市占率，要業務員大舉搶單，但公司檢視發現，許多訂單品質非常差，既沒有嚴格篩選客戶、還收取過低的訂金，結果很多建商因房屋銷售不出去，資金周轉不靈倒閉，這些訂單就成了永大的「退購合約」、即所謂的呆帳。

公司派批評，許作名任內把營收數字弄得很漂亮，但都隱藏巨大風險。據悉，許作立認為許作名衝太兇，決定放慢大陸市場步調，結果引起許作名不滿，埋下經營權大戰的導火線。