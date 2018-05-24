石化業攻印度 要組國家隊

經濟部長沈榮津上周四（17日）晚間席開三桌，邀請台塑、長春、台聚等重量級業者赴宴，並指示中油簡報印度石化投資案。

由於該案4月中傳出生變，但當晚赴宴的還包括國策顧問何美玥、政務委員、新南向工作小組召集人鄧振中等高層，凸顯府院極為重視此案，政府組石化業國家隊赴印度投資儼然成形。

據了解，當晚由中油副總畢淑倩對印度投資案進行簡報，而且要求出席者簽署保密條款，晚宴結束後立即回收所有書面資料。

對此，沈榮津幕僚表示，沈榮津當晚只是了解業者有無意願與中油一起赴印度投資，如果業者評估可行，經濟部樂見其成。

中油董事長戴謙則說，該案目標為打造產業聚落，盼國內業者廣泛參與，特別由沈榮津出面號召晚宴，中油也積極配合，展現政府力推新南向的決心。

中油原本有意在印度打造年產能100萬公噸的乙烯輕裂解廠，去年10月成立專案工作小組啟動規劃、招商、與印方阿達尼集團接洽等事宜。

在招商方面，目前為止，中油已與七、八家下游業者簽署合作備忘錄，涵蓋下游產品包括PVC、AN、SM等區塊，不過三大上游原料乙烯、丙烯和丁二烯中，乙烯部分還有20%的產能尚無法去化，有必要再力邀相關業者加入，補上用料缺口。

中油印度投資案4月底已選定國際分析機構進行可行性評估，包括成本分析、市場去化、當地環保法令要求、敏感度分析等13項，預計9月完成後此投資案才可望明朗，而日前傳出原本擬入股26%的印度阿達尼集團（Adani）不直接入股，戴謙對此澄清，Adani入股未生變，而是現階段僅投入廠內電、水、道路等公用設施，待9月報告出爐後才會決定。