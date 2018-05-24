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信義虛實整合 四年計畫啟動

2018-05-24 02:18經濟日報 記者陳美玲／台北報導

信義房屋董座周俊吉在股東會中表示，因應大數據時代來臨，將加速深化智能科技。 信義...
信義房屋董座周俊吉在股東會中表示，因應大數據時代來臨，將加速深化智能科技。 信義房屋／提供
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信義房屋啟動線上線下虛實整合四年計畫，董事長周俊吉昨（23）日表示，因應大數據時代來臨，將加速深化智能科技，已啟動四年計畫，今年4月成立數位智能發展處，6月將推新App，目標做到線上瀏覽導流至線下即時服務效益，達到精準數據行銷。

信義房屋昨天舉行股東會，周俊吉強調，進入大數據時代，接下來線下434家店在商圈服務、社區經營上，要與線上客戶瀏覽看屋做有效整合，並融入經營面上，這是對企業的考驗。將透過深化智能科技，希望做到O2O（Online To Offline）虛實整合效益極大化。

經濟日報提供
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信義房屋總經理劉元智表示，集團已啟動數位智能科技發展四年計畫，今年4月組織調整後，新成立數位智能發展處和住生活發展中心兩大事業，其中數位智能發展處是未來營運重點，將客戶資訊做大數據分析，例如透過客戶的網站到訪紀錄做分析，了解消費者較喜歡的房型、產品，並將線上數據導流至線下實體店面做即時回覆和服務，要做到精準數據行銷。

劉元智說，既有App僅單純提供客戶物件的瀏覽，內部計劃6月推出新的App，導入數位智能技術，未來消費者看完房子後，App不僅能做到客戶帶看、服務紀錄查詢，買方對物件有任何問題，不動產經紀人更能做到即時回覆，並建立顧客服務滿意度評比。

劉元智指出，線上線下整合成功與否，關鍵除技術以外，還有人才素質，今年會持續培養人才計畫，單店人力會比去年增加。另外，既有434家直營據點也會盤點商圈是否合適，有可能進行店址移轉。

信義房屋股東會承認去年營收為178億元、年增135%、稅後純益28.03億元、年增205%，每股純益4.3元，優於前一年的1.41元；會中並通過配發現金股利2.5元、股票股利1.31元，合計共3.81元，以昨天收盤價42.6元計算，現金殖利率約5.9%。

信義房屋股東會
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