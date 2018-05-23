故宮晶華婚宴 推買十送一優惠

2018-05-23 20:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



隨著新人自主性的提升、對於「黃道吉日」的價值觀漸漸也有所改變，位在故宮博物院的園區內、有著磅礡氣勢及綠意山色的國際級宴飲中心──「故宮晶華」將在8月11日至9月8日民俗月期間，推出買十桌送一桌的優惠婚宴專案，以每桌13,800元的起桌價，體貼新人的荷包，為天下有情人打造一場幸福滿分的超值婚宴。

結婚新人中的主力年齡約為是27到35歲，此階段的輕熟女及熟男們擁有經濟自主力，更能掌握婚宴籌備的主導權，由長輩一手籌劃子女婚宴的消費結構已經漸漸地在改變。年輕人對於婚禮的日期、舉辦的地點以及形式都不再拘泥傳統，有了許多自我的主張。

故宮晶華看到了這項趨勢，於傳統上被視為不宜嫁娶農曆七月，推出買十桌送一桌的優惠，期望以一樣高品質的軟硬體規格、但卻更加平易近人的價格，炒熱婚宴市場的買氣。

故宮晶華總監楊惠曼表示：「新人可用超值的價格、享受到五星飯店旗下國際級宴飲中心的服務，宴飲中心也可在有效率的坪效與產值管理目標下，達到營收最大化的目標。因應世代變遷，新人價值觀的改變及市場面競爭增加的情況下，我們認為可以大力推薦故宮晶華的『民俗月專案』，服務更多計畫結婚的新人」。