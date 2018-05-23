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故宮晶華婚宴 推買十送一優惠

2018-05-23 20:57經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

隨著新人自主性的提升、對於「黃道吉日」的價值觀漸漸也有所改變，位在故宮博物院的園區內、有著磅礡氣勢及綠意山色的國際級宴飲中心──「故宮晶華」將在8月11日至9月8日民俗月期間，推出買十桌送一桌的優惠婚宴專案，以每桌13,800元的起桌價，體貼新人的荷包，為天下有情人打造一場幸福滿分的超值婚宴。

結婚新人中的主力年齡約為是27到35歲，此階段的輕熟女及熟男們擁有經濟自主力，更能掌握婚宴籌備的主導權，由長輩一手籌劃子女婚宴的消費結構已經漸漸地在改變。年輕人對於婚禮的日期、舉辦的地點以及形式都不再拘泥傳統，有了許多自我的主張。

故宮晶華看到了這項趨勢，於傳統上被視為不宜嫁娶農曆七月，推出買十桌送一桌的優惠，期望以一樣高品質的軟硬體規格、但卻更加平易近人的價格，炒熱婚宴市場的買氣。

故宮晶華總監楊惠曼表示：「新人可用超值的價格、享受到五星飯店旗下國際級宴飲中心的服務，宴飲中心也可在有效率的坪效與產值管理目標下，達到營收最大化的目標。因應世代變遷，新人價值觀的改變及市場面競爭增加的情況下，我們認為可以大力推薦故宮晶華的『民俗月專案』，服務更多計畫結婚的新人」。

故宮晶華的婚宴場地選項包括文風十足的一樓餐廳以及豪華氣派的三樓宴會廳。專案菜單選擇中，龍蝦、鮑魚等頂級食材以及翠玉白菜、弦紋鼎佛跳牆、小滿漢、多寶格等招牌菜色均不缺席，現場的花卉佈置、聲光音響設備、優質婚顧服務、以及酒水暢飲等好禮也是面面俱到，保持一貫的婚宴專案品質。

故宮晶華的婚宴場地選項包括文風十足的一樓餐廳，以及豪華氣派的三樓宴會廳。圖／晶華...
故宮晶華的婚宴場地選項包括文風十足的一樓餐廳，以及豪華氣派的三樓宴會廳。圖／晶華提供
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故宮晶華推出買十桌送一桌的優惠婚宴專案，以每桌13,800元的起桌價，體貼新人的...
故宮晶華推出買十桌送一桌的優惠婚宴專案，以每桌13,800元的起桌價，體貼新人的荷包。圖／晶華提供
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故宮晶華結婚
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