日本人氣讚岐烏龍麵 進駐樹林秀泰

2018-05-23 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



由興櫃餐飲企業乾杯引進的日本國民美食人氣名店「本場香川 宮武讃岐烏龍麵」，首次進軍秀泰影城、進駐樹林店，於今（23）日歡慶開幕，親切價格即可品嚐職人級的手作烏龍麵，以高CP值的優勢強攻年輕消費市場。為慶祝開幕，更推出整整一個月的開幕優惠與新品。

日本排隊名店的「本場香川 宮武讃岐烏龍麵」，創立於1948年、70年製麵歷史，有著「日本自助式烏龍麵始祖」的指標性稱號。自2016年1月乾杯集團引進台灣，已擁有一群廣大的忠實顧客，深受台灣消費者歡迎。

為確保在台灣重現讃岐烏龍麵的原汁原味，麵糰傳承日本獨家技術，使用在地食材，經日本職人認證小麥粉麵糰，經過揉製、醒麵、再經由獨家技術開發的製麵機，製作出麵條寬度約0.35-0.4公分的正宗讃岐烏龍麵麵條。

富有勁道口感的烏龍麵，搭配使用來自香川瀨戶海的片口鯷魚所製的小魚乾，熬煮出濃醇高湯，開發出高達16款美味選擇。再搭配以日本Four Seeds集團職人精心研選的麵粉，以獨家比例調配、控油溫，製作出多樣金黃酥脆炸物。一口烏龍麵、一口炸物，用日本職人級的道地美味，讓消費者湧上滿滿的美味幸福感。

宮武讃岐烏龍麵秀泰樹林店，坐落於秀泰影城樹林店7樓美食街，吸睛的亮紅色招牌、日式風格的裝潢設計，配上服務人員精神地日式招呼語，帶來原汁原味的日本自助式烏龍麵店氛圍。打著超高CP值主攻年輕消費市場，以約150元的平均客單價，快速出餐模式，即可品嚐擁有多樣口味選擇、新鮮現做的讃岐烏龍麵，也將把日式烏龍麵的道地美味與服務帶給樹林地區的消費者。

為歡慶開幕，於5月23日-6月23日推出招牌「鯷魚高湯烏龍麵」小碗只要銅板價55元/碗。同步推出夏日限定新品「香菜雞肉湯烏龍麵」，售價小碗139元、大碗155元。以鮮嫩雞腿肉熬煮的「鮮美雞湯」、日本特製「鹽味湯」融合進宮武最純粹的「昆布鯷魚高湯」，相互融合出富有豐富層次的深度湯頭，搭配勁道十足的手作烏龍麵，再灑上大量香菜釋放清爽香氣，呈現一碗超適合夏天享用的清新風味烏龍麵。