長虹建設買內湖素地蓋辦公樓 盼整棟出售

2018-05-24 03:25 中央社 台北23日電



長虹建設以新台幣6.18億元買進台北市內湖區文德段727坪素地。長虹建設表示，此地區有航高限制，頂多只能蓋6層樓，預計最快今年底申請建築執照，未來希望能整棟出售。

長虹建設以總價6億1850萬2500元向芳晨公司、美粒公司及其他自然人買進台北市內湖區文德段五小段(民權東路6段巷內)約2405.4平方公尺(約727.65坪)素地，準備興建辦公樓出售。

長虹建設指出，此地有航高限制，頂多只能蓋6層樓，估計樓地板面積約3000坪，在當地辦公空間缺乏下，相當適合中小企業辦公使用。

長虹建設說，從買地到興建完工銷售約4年時間，預計最快今年底申請建築執照，總銷約14億元到15億元，希望能彷照先前銷售「長虹新世紀企業總部」大樓，一口氣整棟賣給中華郵政公司的方式，整棟樓出售給買家。

長虹建設去年底公告以64.2億元出售西湖段整棟長虹新世紀企業總部大樓9423.78坪(含坡道平面車位235個)予中華郵政，挹注長虹今年首季合併稅後盈餘27億861萬元，年增率319.19%，每股稅後盈餘(EPS)高達9.33元。

除了出售整棟樓大進補之外，長虹今年還有「長虹陶都」、「長虹天蔚」等多筆新案完工入帳，全年獲利可望再賺超過一個股本。