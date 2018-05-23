高公局改善國1內湖北出匝道 顯現效果

2018-05-23 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為改善國道出口壅塞問題，交通部高速公路局持續以工程及管理手段並進，並以創新思維研議短工期低成本之改善方案，並獲致良好成效。今年高公局再利用短期工程針對國1內湖（往成功路）北上出口常態回堵狀況進行改善，透過匝道車道調整，將原2車道拓寬為3車道，增加出口匝道容量，經改善後，尖峰時段主線之出口專用車道已無回堵情形，自主線駛離出口之平均行車時間亦由10分鐘縮短為3分鐘，改善成效明顯。

高公局說，國1內湖交流道緊鄰都會區，交通量接近飽和，鄰近路段交流道密集，短程旅次多，尖峰時段經常受地方道路及出口號誌影響，導致出口匝道經常回堵影響國1北上主線車流順暢，出現常態壅塞情形。高公局為改善該路段交通問題，以三個月的時間辦理路面拓寬、標線、標誌及標記等改善，將原2車道拓寬調整為3車道，藉此增加匝道儲車空間，改善後，匝道回堵主線較改善前縮短1公里，主線駛離出口匝道約2公里路程之平均行車時間亦由10分鐘縮短為3分鐘，大幅減少七成旅行時間，具有明顯成效。