廈航接收首架B737MAX 機隊規模增至200架

2018-05-23 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



美國西雅圖當地時間5月22日，廈門航空接收首架波音737MAX飛機，標誌著廈航機隊規模增至200架飛機，正式躋身大型航空公司之列。

這架新飛機是廈航運營的首架737MAX飛機，作為波音歷史上最暢銷的民用飛機，737MAX具備出眾的性能、靈活性和效率，擁有更低的每座成本和更遠的航程，可以為旅客提供更加寬敞舒適的乘坐體驗，特別是翼梢小翼和全新發動機等多項最新技術，在飛行性能、環保表現、可靠性等方面實現了對上一代機型的全面超越。

隨著這架飛機的加盟，廈航機隊增至200架飛機。從2013年的100架，到2018年的200架，廈航平均每年淨增超過20架飛機，在五年內實現了規模翻倍。

在此期間，廈航的經營利潤同樣保持逐年增長，利潤總額超過100億元，實現了連續31年持續盈利，成為中國民航業高速發展的縮影。

廈航董事長車尚輪表示，廈航的快速發展得益於中國改革開放帶來的經濟騰飛，人民生活水平不斷提升，產生了旺盛的航空出行需求。過去五年，美國民航客運量平均年均增速約為4%，歐洲約為6%，中國達到10%，而廈航的平均增長率更是達到15%。

車尚輪說，這架737MAX飛機的加入，標誌著廈航機隊規模首次達到200架，這是廈航發展歷程中的一個重大裡程碑。按照規劃，到2035年廈航的機隊規模將達到560架，並建成具有全球競爭力的世界一流航空企業，在"構建人類命運共同體"的行動中貢獻更多的中國力量。

今年4月25日，波音民用飛機集團總裁兼首席執行官 Kevin McAllister 到廈航進行拜訪時表示，廈航是波音在全球最重要的合作伙伴之一，近幾年取得的發展成就令人印象深刻，在機隊規模和航線網絡迅速拓展的同時，保持了優異的經營業績，希望雙方能夠繼續深化合作。