親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一個在廣州念書的台灣高中生所見所聞 真相很殘忍

為浩鼎案出庭 翁啟惠：台灣社會只相信「貪汙」二字

廈航接收首架B737MAX 機隊規模增至200架

2018-05-23 13:06經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

美國西雅圖當地時間5月22日，廈門航空接收首架波音737MAX飛機，標誌著廈航機隊規模增至200架飛機，正式躋身大型航空公司之列。

這架新飛機是廈航運營的首架737MAX飛機，作為波音歷史上最暢銷的民用飛機，737MAX具備出眾的性能、靈活性和效率，擁有更低的每座成本和更遠的航程，可以為旅客提供更加寬敞舒適的乘坐體驗，特別是翼梢小翼和全新發動機等多項最新技術，在飛行性能、環保表現、可靠性等方面實現了對上一代機型的全面超越。

隨著這架飛機的加盟，廈航機隊增至200架飛機。從2013年的100架，到2018年的200架，廈航平均每年淨增超過20架飛機，在五年內實現了規模翻倍。

在此期間，廈航的經營利潤同樣保持逐年增長，利潤總額超過100億元，實現了連續31年持續盈利，成為中國民航業高速發展的縮影。

廈航董事長車尚輪表示，廈航的快速發展得益於中國改革開放帶來的經濟騰飛，人民生活水平不斷提升，產生了旺盛的航空出行需求。過去五年，美國民航客運量平均年均增速約為4%，歐洲約為6%，中國達到10%，而廈航的平均增長率更是達到15%。

車尚輪說，這架737MAX飛機的加入，標誌著廈航機隊規模首次達到200架，這是廈航發展歷程中的一個重大裡程碑。按照規劃，到2035年廈航的機隊規模將達到560架，並建成具有全球競爭力的世界一流航空企業，在"構建人類命運共同體"的行動中貢獻更多的中國力量。

今年4月25日，波音民用飛機集團總裁兼首席執行官 Kevin McAllister 到廈航進行拜訪時表示，廈航是波音在全球最重要的合作伙伴之一，近幾年取得的發展成就令人印象深刻，在機隊規模和航線網絡迅速拓展的同時，保持了優異的經營業績，希望雙方能夠繼續深化合作。

在2013年機隊規模增至100架後，廈航加快了國際化步伐。2014年8月引進首架波音787夢想飛機，2015年7月開通首條廈門-阿姆斯特丹洲際航線，隨後在不到兩年的時間裡，陸續開通悉尼、墨爾本、溫哥華、西雅圖、紐約、洛杉磯等共計10條洲際航線，航線網絡通達歐洲、北美洲、大洋洲。目前這些洲際航線全部使用波音787執飛。

美國西雅圖當地時間5月22日，廈航接收首架波音737MAX飛機，標誌著廈航機隊規...
美國西雅圖當地時間5月22日，廈航接收首架波音737MAX飛機，標誌著廈航機隊規模增至200架飛機，正式躋身大型航空公司之列。 圖／廈門航空提供
分享

波音航線
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

高公局改善國1內湖北出匝道 顯現效果

2018-05-23 13:08

日本達人駐廠福比 薛東都、林純如變身麵包頭號品管員

2018-05-23 13:05

全家運用大數據 預測明日你想吃什麼麵包

2018-05-23 13:03

璞園董座：房市要盤多久 年底選舉是關鍵

2018-05-23 12:09

推廣「周三爸爸回家做晚飯」 全聯營運長煮的是？

2018-05-23 10:43

員工被爆公器私用打電動 中油回應「已口頭告誡」

2018-05-23 10:24

信義房屋：買方能力未改善 房價長期盤整

2018-05-23 10:21

古書今贏／謹慎挑選代理人

2018-05-23 05:04

高鐵運用大數據 精準行銷

2018-05-23 01:57

高鐵異業結盟 攻鐵道旅遊

2018-05-23 01:57

高鐵拓銷東南亞 搶賺觀光財

2018-05-23 01:57

Skoda到港新車 三天賣光

2018-05-23 01:57

璞園董座：購屋時機到了

2018-05-23 01:57

寶徠引資璞園 加速轉型

2018-05-23 01:57

全聯冷凍水餃 一年可賣4億

2018-05-23 01:57

三圓董座王光祥縱橫房市 搞定正義國宅案

2018-05-23 01:57

大同公司派持股不足 面臨考驗

2018-05-23 01:57

全聯拚成長 瞄準空白商機

2018-05-23 01:57

三圓出手 大同再爆經營權之爭

2018-05-23 01:57

ICT萬物論／智慧運輸系統帶來新商機

2018-05-23 00:10

長照點線面／養老照護雲 打造精準服務

2018-05-23 00:10

智慧經營／彭邵齡…打破框架 擦亮品牌

2018-05-23 00:10

航海探險王夏令營 6月8日前報名享早鳥價

2018-05-23 00:01

王董是蔡總統表哥…三圓建設 想插旗大同

2018-05-22 23:17

商研院辦線上策展交流會 搶大馬網購商機

2018-05-22 23:00

別再看LINE就投資 小心錯誤訊息讓你得不償失

2018-05-22 21:44

崇友看好3大應用 下半年大型建案助攻

2018-05-22 20:01

新台幣終止連5貶 升7分收29.922元

2018-05-22 17:01

買元大權證做公益 一周吸引300人共襄盛舉

2018-05-22 16:32

2018年A+創意季閉幕 10萬人次參觀創新高

2018-05-22 16:30

持續投資台灣 蝦皮：台灣人力明年底擴充至1500人

2018-05-22 15:19

聲寶宣布 將與日本頑固GANKO飲食服務公司合作

2018-05-22 15:10

24h購物中心加持 蝦皮：穩坐台灣最大電商

2018-05-22 15:03

雄獅攜手嘉年華郵輪 明年推最大獨包航程

2018-05-22 14:32

雄獅獨包郵輪 明年五梯次創新高

2018-05-22 14:29

物聯網尖兵 北市加快建置智慧路燈

2018-05-22 14:12

四大強國力挺 AI精準醫療漲勢驚人

2018-05-22 13:41

Trip.com宣布 採用Amadeus瞬時搜尋科技

2018-05-22 12:54

元大證力挺愛奇兒家庭 攜手投資人做公益

2018-05-22 12:54
看更多

熱門文章

摩爾定律出現重大突破 1.5奈米將成台積三星下個戰場

2018-05-23 01:57

群創裁員震憾外界 雲嘉南分署協助近4成資遣員工

2018-05-22 15:14

半個月內跳電7次…這個夏天怎麼過

2018-05-22 23:46

跟著客戶買大同 金管會開罰並令葉黃杞再次停職

2018-05-22 16:59

三圓出手 大同再爆經營權之爭

2018-05-23 01:57

24h購物中心加持 蝦皮：穩坐台灣最大電商

2018-05-22 15:03

影／國巨砸220億併美商普思 分析師這麼解讀

2018-05-22 18:33

金管會發布國銀首季海外獲利 大陸打敗新南向

2018-05-22 20:00

鴻海營業報告書 郭台銘：今年經濟穩定擴張 留意通膨和升息

2018-05-22 19:04

永豐金證總座葉黃杞涉違法買賣股票 遭停職五個月

2018-05-22 17:24

員工被爆公器私用打電動 中油回應「已口頭告誡」

2018-05-23 10:24

饋線為何老跳脫？ 台電說應該是天氣熱

2018-05-22 23:49

玉山刷臉提款下半年上路 只偵測活體 照片止步

2018-05-22 14:55

國巨強攻車電 220億併美商

2018-05-23 01:57

總經理跟著客戶買股被金管會罰 永豐金證：會檢討改進

2018-05-22 21:22

退休前夕…張忠謀心繫擴廠進度

2018-05-23 01:57

總座遭停職 永豐金證：對業務無影響

2018-05-22 20:02

國巨併普思 法人喊三個利多

2018-05-23 01:57

玉山銀行刷臉提款ATM 憑一張臉就能領錢

2018-05-22 16:32

信義房屋：買方能力未改善 房價長期盤整

2018-05-23 10:21

拉低平均薪資 民團周四政院「道歉」

2018-05-22 14:18

翟神天才性格 成創業盲點

2018-05-23 01:57

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

鴻海衝AI互聯網 將砸百億

2018-05-23 01:57

國銀Q1獲利亮眼 大賺860億

2018-05-23 01:02

雄獅獨包郵輪 明年五梯次創新高

2018-05-22 14:29

兩個原因 種下和沛失敗苦果

2018-05-23 01:57

今天用電量達歷史次高 警戒橘燈再亮

2018-05-22 16:37

智慧機4月銷量 跌破50萬支

2018-05-23 01:57

伺服器記憶體高成長 3年內成DRAM主流

2018-05-22 17:05

張忠謀退休前 心繫台積電中科、南科新建工程

2018-05-22 13:57

璞園董座：房市要盤多久 年底選舉是關鍵

2018-05-23 12:09

三圓董座王光祥縱橫房市 搞定正義國宅案

2018-05-23 01:57

永豐金證總座 停職五個月

2018-05-23 01:05

這家美商…通用、Tesla都是客戶

2018-05-23 01:57

跳電事件頻傳 沈榮津促台電28日報告

2018-05-22 15:08

499之亂…購機綁約少了

2018-05-23 01:57

張忠謀退休倒數 選員工餐廳低調歡送

2018-05-22 14:32

和沛減資到1元…為何不收掉？ 翟神：只為負責

2018-05-22 23:32

Fitbit Pay來了 6銀行信用卡支援

2018-05-22 19:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top