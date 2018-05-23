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日本達人駐廠福比 薛東都、林純如變身麵包頭號品管員

2018-05-23 13:05經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

日式麵包要好吃，日本達人指導很重要。全家福比麵包廠內，22年做麵包經驗的廠長上原要、40年經驗的顧問山口昭天天巡廠、看產線，兩位專家皆來自日本麵包大廠OKIKO公司，不只有日本達人來台，全家也定時外派幹部至OKIKO受訓，硬體軟體都投資。福比董事長薛東都、總經理林純如更是天天吃麵包，堪稱福比麵包頭號的「品管員」。

看似簡易，但卻十分著重細微處的日式麵包，挑戰高難度甚高，就讓福比麵包的生產團隊吃了不少苦頭。林純如以商品開發過程為例，除了要顧及口味，賣相更是重要，咖哩麵包怎麼沾粉、日式菠蘿的菠蘿皮怎麼蓋上去最漂亮，都得歷經過各種嘗試，像是這次主打的日式脆皮菠蘿麵包，光是格子紋方形、菱形、大格子、小格子，研發團隊就試了近10種組合，甚至拿尺一遍遍量，才找到比例最佳的格紋。

林純如表示，此波上市三款不同工法、製程的麵包均在同一條生產線，生產難度相當高；順利量產的秘密正是從前端原料、研發到後端生產、包裝，都由有20~40年製麵包經驗的日籍廠長與顧問監督。

從銷售端跨足製造端，薛東都表示，全家的麵包夢不僅是向上整合，在好吃、好品質之外，也讓便利商店的數位轉型，向上深根，讓麵包出廠速度更快、鮮度更高、營運效率更優化。

薛東都指出，相較於日本便利商店龐大的烘焙市場和多元的麵包型態，台灣便利商店麵包種類較為單一。因此，福比麵包廠設置的目的，就是希望從銷售端整合製造端，快速應對消費趨勢或缺口，開發符合消費者喜愛的商品。

全家
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