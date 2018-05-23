全家運用大數據 預測明日你想吃什麼麵包

2018-05-23 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



看好烘焙市場高達600多億商機及麵包高併買率的特性，全家（5903）營運滿周年的福比麵包廠首度開發脆皮菠蘿、雞肉咖哩、十勝紅豆麻糬三款日式麵包。全家總經理、福比麵包廠董事長薛東都表示，福比廠除了挑戰生產難度的日式麵包系列，同時也應用大數據帶動新製造的數位轉型製造策略，可預測顧客口味，稱得上是需求鏈逆向革命。

薛東都表示，全家有大量的銷售數據，現階段測試的就是這些數據如何有效應用到生產端，透過精準預測銷售量，來精準生產，配合物流運送，形成無縫接軌的銷售、生產、配送、訂購的自動化循環。藉由數據運用啟動的需求鏈逆向革命，可精準預測消費者喜好的口味，成為生產製造的根據，降低物料的耗損；此外，也能滿足顧客對於麵包鮮度需求；另一方面，對加盟主而言不用再為了麵包訂購而傷腦筋。

全家斥資17億打造福比麵包廠。薛東都表示，福比麵包廠一年來，持續開發新品，目前四條產線稼動，供應21種品項麵包，帶動整體鮮食麵包穩定成長。全家目前烘培相關產品主要來自兩個廠，除了自建的福比麵包廠之外，還有合作廠商華福食品廠，兩廠供應占比達八成。

全家表示，由麵包、土司、甜點、三明治等烘焙麵粉為主的品群今年前四個月業績已成長兩成，全年目標挑戰30億元營業額，較去年的23億元，要成長三成。

據統計，國內烘焙市場商機每年達600多億元。全家內部資料也顯示，麵包併買比率達八成，且銷售時段多元，堪稱便利商店在黑金商機—咖啡、黃金商機─地瓜外的另一塊「白金商機」。

全家表示，福比麵包廠目前有四條產線稼動，包含菓子、鬆餅、土司、夾心土司，現階段單日最大產能30萬個，廠內並留有其他產線空間。