信義房屋成立智能中心 服務更精準

2018-05-23 12:57 中央社 台北23日電



信義房屋今天股東常會通過所有議案。總經理劉元智表示，信義房屋從4月起整併後勤單位成立「智能中心」、「住生活中心」，將全力支援整體事業部門，發揮更精準行銷。

信義房屋股東會今天通過配發每股現金股利新台幣2.5元及股票股利1.31元，合計共3.81元，以5月22日收盤價計算，現金殖利率達5.9%。

信義房屋總經理劉元智表示，除了仲介事業部門穩健發展外，信義房屋在今年4月整併後勤單位，成立「智能中心」和「住生活中心」。「智能中心」整併網路事業部、資訊部和相關單位，主要做大數據分析和數位精準行銷，支援信義房屋全體事業部門。

劉元智指出，從網路上的瀏覽便能了解客戶對房屋類別和房型的喜好，連結線上到線下的服務，在客戶抵達門市前，仲介人員可全盤了解客戶的需求，不但加快成交速度，更能精準行銷；此外，信義房屋打算6月建立更完整服務的客戶APP，讓客戶透過APP便能即時提供精準的服務。

另外在開發案方面，劉元智說，上海建案「信義嘉庭」第一期599戶完銷，第二期543戶在4月剛拿到銷售許可，目前已有103套下訂，42戶簽約，預計年底可以順利完銷，且有部分營收入帳，明年入帳更完整。

另外在未來一年兩岸開發事業著重於上海市的「信義嘉庭」案及台北市天母地區的「信義謙石」案餘屋銷售與交屋；另外同步開展大陸江蘇無錫及新北市板橋區兩筆開發案的設計規劃等前置作業時程。