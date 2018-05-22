長榮海運攜手海大 開輪機技術人才班

2018-05-22 23:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



為擴大培育國籍海事專業人才，厚植海運產業的軟實力，長榮海運與國立台灣海洋大學再度攜手開辦學士後輪機技術人才專班，希望透過產業與學術的密切合作，培養對海勤工作有興趣的學生，並能在畢業後隨即就業，充分學以致用。

去年長榮與海大合作的產學專班，推出後受到青年學子高度關切，報名踴躍。今年在大家的期待下，再次開辦學士後輪機技術人才專班。只要具備學士資格，役畢或無兵役問題，並有志投身海勤工作者皆可報考，通過書面審核與面試遴選後即可就讀。

該專班的成立並不會影響海事科系學生到長榮實習及工作的機會，主要是為了配合公司永續發展的需求，透過更多不同的管道來擴大培育國籍優秀海事人才，讓非輪機科系的青年也有機會能投入航海工作。

長榮專班修業學程共三學期(一年半)，學員透過週一至週五密集而完整的專業知識與技能培訓，進而成為優秀的輪機人才。長榮海運將補助全額學雜費及部分住宿費，並提供一年上船實習的機會予修業合格且通過一等管輪特考的學員；實習期間表現優秀者即可至長榮船隊服務，月薪約新台幣15萬元左右，之後晉升為輪機長月薪可達28~30萬上下。

長榮海勤人員的職涯發展相當多元且完整，海上工作不但能拓展國際視野，透過業界首創的海陸輪調制度，使船員得以兼顧家庭。另外，長榮海運為全球運輸企業，服務據點遍及全球，有許多派駐海外的機會，讓海/陸勤人員能在完善的人才培訓計劃與升遷制度下，養成國際經營視野與格局，未來更有機會成為中高階海事管理人才。