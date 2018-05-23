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古書今贏／謹慎挑選代理人

2018-05-23 05:04經濟日報 劉順杰

宋代學者趙與時在「賓退錄」中說：「讀諸葛孔明《出師表》而不墮淚者，其人必不忠；讀李令伯《陳情表》而不墮淚者，其人必不孝；讀韓退之《祭十二郎文》而不墮淚者，其人必不友。」對工作繁重又缺乏代理人的人來說，讀完前出師表，恐怕會哭倒在工作桌上。

蜀漢建興五年（西元227年），諸葛亮深知蜀國弱小，若想延續政權，必須率軍北進討伐魏國。出師前為了擔心一去不回，深怕後主不懂事，只好一邊寫一邊掉淚，預作後「事」交代。

諸葛亮在前出師表中，向後主表白心志，同時告訴後主自己不在的期間，有哪些人可以接任，同時向後主說明接任人員的屬性。例如侍中郭攸之、費褘，侍郎董允等，具備秉性善良誠實、心地忠貞純正的特性，可以讓它們處理宮中大小事務。

將軍向寵，性情善良，品行公正，精通軍事，能讓軍隊和睦融洽；侍中郭攸之、費褘，尚書陳震，長史張裔，參軍蔣琬堅貞可靠，屬於能死節的忠臣。心中擔憂後主誤會自己以下犯上愛說教，只好以「臨表涕泣、不知所云」表達深切的期望。

中小企業事務繁忙，常常一人多工，經營者有時為了方便，看到誰就叫誰，誰能做就是誰來做，雖然情非得已，被叫的人受不了的時候，只能懊惱找人。

孫子說：治眾如治寡，分數是也。有多少人就做多少事，不虛編人力，也不消耗人力，透過職務職能需求鑑定和區分，做到事務明確、人有定位，即使一人多工，配置調度得宜，也能一人多功。

對組織運作來說，選擇代理人不是玩填空格的遊戲，必須在能力上和實質上做到真代理。負責的事務多，可以全部授權一人代理，或是依據事務繁雜性，分權專人代理，被代理者和代理人，平時要培養工作銜接經驗和默契，對工作承接才有幫助。

交接時，被代理者對應該處理或處理一半所涉及的時效和技巧，要交代清楚，不是拋出不管；代理者在執行過程或結束，須適時回饋回報，不能有代而不理、應付了事的心態。至於代理者應負責到什麼程度，則又牽涉權限的問題。

漢高祖劉邦攻破咸陽城，當大多數人正忙著中飽私囊時，只有蕭何進入相國府，蒐集秦朝留存下來的大批法令文獻。

天下平定後，蕭何被任命丞相後，依據秦朝文籍，制訂漢典，在臨終前，向皇帝推薦曹參接替自己的位子。

曹參和蕭何個性不同，屬於真正的執政者，不是代理人身分，不過在繼任丞相以後，仍然延續蕭何所制訂的典章制度，確保漢朝初期政治穩定性。

代理的期間可能有長有短，代理人員和被代理者做事風格也不見得一樣，但是所代理的事務，基本上都會有前例可循，除非特定狀況，不必定非要推翻前人作法，或是蕭規曹隨。

因為代理者的最基本責任，就是讓所承接事務圓滿完成，並讓失敗的風險降到最低。

代理人在執行過程中，發現所代理事務有很大的改善空間，就要展現更高的智慧，據以判定是否需要和當事人以及有決定權的主管，進行深度的匯談和溝通。

（作者是易群企管資深顧問，本專欄隔周三刊登）

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