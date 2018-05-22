親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

商研院辦線上策展交流會 搶大馬網購商機

2018-05-22 23:00中央社 吉隆坡22日專電

財團法人商業發展研究院今天在吉隆坡舉辦2018 Wow! Taiwan Selects交流會活動，並針對馬來西亞年輕消費者展開線上策展，不僅開拓網路商機，也吸引當地大型經銷代理商出席，洽尋商機。

經濟部國際貿易局委託商發究院執行「Wow!Taiwan Selects @ Malaysia」行銷活動，包括台灣老字號品牌「廣源良」、美妝保養品銷售平台「小三美白」等15家廠商參與。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平及經濟組長張明也出席打氣。

章計平致詞表示，去年馬來西亞為台灣第7大貿易夥伴國、第9大外資來源國、第2大原料供應國及第3大產品出口國，雙邊貿易總額達175.5億美元，較2016年成長24.6%。馬來西亞也是台灣推行新南向政策的重要夥伴國家。

自2015年起，商發院結合台灣優良廠商巡迴多個東協國家促銷「台灣製造」的優質精品。今年已是第二次到馬來西亞，並以「天然植萃新風潮商機」為主題，除商品展示外，並發展數位影音內容，運用直播和網紅互動行銷，進行線上策展，提高商品在馬來西亞市場的能見度。

其中，台灣美妝保養商品頗受好評，包括連小寶寶都可以使用的神奇萬用膏、調理毛孔讓肌膚回復健康明亮的杏仁酸原液、高效能護膚產品、天然菜瓜水等，都讓馬來西亞的消費者驚艷。

台灣老字號品牌廣源良（Kuan Yuan Lian）、美妝保養品銷售平台「小三美日（S3 Beauty Store）」一同進軍馬來西亞美妝市場，共創商機。

另外，台灣頭髮養護產品、指甲護理商品，兼顧內在健康的保健產品等都在這次線上、線下展覽之列，有很高的詢問度。

馬來西亞網紅
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

別再看LINE就投資 小心錯誤訊息讓你得不償失

2018-05-22 21:44

崇友看好3大應用 下半年大型建案助攻

2018-05-22 20:01

新台幣終止連5貶 升7分收29.922元

2018-05-22 17:01

買元大權證做公益 一周吸引300人共襄盛舉

2018-05-22 16:32

2018年A+創意季閉幕 10萬人次參觀創新高

2018-05-22 16:30

持續投資台灣 蝦皮：台灣人力明年底擴充至1500人

2018-05-22 15:19

聲寶宣布 將與日本頑固GANKO飲食服務公司合作

2018-05-22 15:10

24h購物中心加持 蝦皮：穩坐台灣最大電商

2018-05-22 15:03

雄獅攜手嘉年華郵輪 明年推最大獨包航程

2018-05-22 14:32

雄獅獨包郵輪 明年五梯次創新高

2018-05-22 14:29

物聯網尖兵 北市加快建置智慧路燈

2018-05-22 14:12

四大強國力挺 AI精準醫療漲勢驚人

2018-05-22 13:41

Trip.com宣布 採用Amadeus瞬時搜尋科技

2018-05-22 12:54

元大證力挺愛奇兒家庭 攜手投資人做公益

2018-05-22 12:54

台南首座科技用再生水廠 營建署：產業新機會

2018-05-22 11:48

農地違建工廠就地合法 經部：符合三前提才能申請

2018-05-22 10:55

創業心法／文字的力量

2018-05-22 03:45

特斯拉Model 3標榜大眾車…價格不親民

2018-05-22 02:14

潤泰精材攻風電灌漿材 商機百億

2018-05-22 02:14

Model 3產能放量…只是時間問題

2018-05-22 02:14

特斯拉順產 台系鏈出貨衝

2018-05-22 02:14

潤泰攜俄 合組能源公司

2018-05-22 02:14

中油 要當綠色經濟領頭羊

2018-05-22 02:08

商業興觀點／行銷科技…獨角獸搖籃

2018-05-22 00:10

管理講堂／知識資本化 智慧能生財

2018-05-22 00:10

智慧經營／吳明敏 扮農業新南向推手

2018-05-22 00:10

國璽幹細胞製藥新廠 年底完成

2018-05-21 23:06

防敬鵬大火憾事重演 工廠體檢先鎖定PCB廠

2018-05-21 20:02

台灣中油與日本TDK、碩城科技 投入開發電動車電池

2018-05-21 19:49

日本公布出口統計 對美順差再度擴大

2018-05-21 19:07

怎麼操作社群行銷 才能把「讚」變現

2018-05-21 09:30

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

行銷最錢線錢／意義性品牌經驗 吸引消費者

2018-05-21 00:04

點子農場／從風格產業 看見台灣價值

2018-05-21 00:04

策略行銷／KIPLING結盟emoji 品牌有表情 拉攏年輕人

2018-05-21 00:04

經濟書坊／狂熱夢想 改變每個人

2018-05-21 00:04

富邦媒推O2O 強攻3C商機

2018-05-20 01:24
看更多

熱門文章

流血價 房貸利率殺到1.56%

2018-05-22 01:29

房貸抵稅2個動作省很大 有錢人也愛用

2018-05-22 09:00

北市700億元土地 沒人繼承

2018-05-22 01:57

美元牌告價 全面重返3字頭

2018-05-22 01:51

上網賣屋這招最有效 多三成網友點閱

2018-05-22 10:59

群創裁員震憾外界 雲嘉南分署協助近4成資遣員工

2018-05-22 15:14

報稅驚見扣繳憑單多出40K 公司回：你不用繳稅沒差

2018-05-22 11:38

大樓、公寓比一比 雙北這兩區價差三成最多

2018-05-22 08:57

跟著客戶買大同 金管會開罰並令葉黃杞再次停職

2018-05-22 16:59

改名了 無實體電子發票未來叫「雲端發票」

2018-05-22 07:00

特斯拉順產 台系鏈出貨衝

2018-05-22 02:14

廣達布局有成 通吃三巨頭雙R訂單

2018-05-22 02:08

保發中心董座示警 保險業華麗外表暗藏隱憂

2018-05-22 13:12

24h購物中心加持 蝦皮：穩坐台灣最大電商

2018-05-22 15:03

農地違建工廠就地合法 經部：符合三前提才能申請

2018-05-22 10:55

影／國巨砸220億併美商普思 分析師這麼解讀

2018-05-22 18:33

房貸低利戰 外銀參一腳

2018-05-22 01:28

金管會發布國銀首季海外獲利 大陸打敗新南向

2018-05-22 20:00

沒人繼承的土地…先列管15年 再公開標售

2018-05-22 01:57

潤泰精材攻風電灌漿材 商機百億

2018-05-22 02:14

永豐金證總座葉黃杞涉違法買賣股票 遭停職五個月

2018-05-22 17:24

全國未繼承土地 面積比一個基隆市還大

2018-05-22 11:16

房貸利息扣除 戶籍須遷入

2018-05-22 02:17

玉山刷臉提款下半年上路 只偵測活體 照片止步

2018-05-22 14:55

鴻海營業報告書 郭台銘：今年經濟穩定擴張 留意通膨和升息

2018-05-22 19:04

71萬件透過健保卡報稅 比去年增四成

2018-05-22 02:17

名家觀點／獨立董事的知其所以然

2018-05-22 02:00

群創：陸廠擴產 短期影響不大

2018-05-22 02:08

特斯拉Model 3標榜大眾車…價格不親民

2018-05-22 02:14

玉山銀行刷臉提款ATM 憑一張臉就能領錢

2018-05-22 16:32

傳產發威 4月外銷訂單同期新高

2018-05-22 01:57

總座遭停職 永豐金證：對業務無影響

2018-05-22 20:02

今天用電量達歷史次高 警戒橘燈再亮

2018-05-22 16:37

張忠謀退休前 心繫台積電中科、南科新建工程

2018-05-22 13:57

跳電事件頻傳 沈榮津促台電28日報告

2018-05-22 15:08

總經理跟著客戶買股被金管會罰 永豐金證：會檢討改進

2018-05-22 21:22

潤泰攜俄 合組能源公司

2018-05-22 02:14

影／新台幣兌美元何時見3字頭？專家：五月底有機會！

2018-05-22 12:15

亞太轉盈時間點 市場關注

2018-05-22 02:08

可撓式產品 成長迅速

2018-05-22 02:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top