崇友看好3大應用 下半年大型建案助攻

2018-05-22 20:01 中央社 台北22日電



電梯大廠崇友今年持續看佳新梯銷售、汰舊換新、維保收入穩健成長。法人預估崇友今年業績可略優於去年，下半年將有更多大型建案認列營收。

崇友下午參加櫃買中心舉辦櫃買市場業績發表會。

展望今年，崇友表示在新梯銷售、汰舊換新、維保收入可望持續穩健。

在新梯銷售部分，崇友表示，高樓層建案需求持續提升，有助帶動高階品牌堅尼西斯市占率，並進一步優化整體毛利結構。

在汰舊換新部分，崇友旗下品牌需汰舊換新電梯台數達1萬169台，以每年崇友平均電梯銷售近2000台規模，可保持未來5年營運成長動能。

在維保收入部分，崇友看好政府對電梯安全法規嚴謹，電梯安全部品檢修更顯重要，有助崇友每年淨現金流入穩定成長。

法人預估，崇友今年業績可望略優於去年，力拚年成長個位數百分點；今年下半年崇友會有較多大型建案認列營收。

崇友今年第1季合併營收10.68億元，年減21.31%，第1季合併毛利率32.07%，優於去年同期29.91%。第1季稅後淨利2.09億元，較去年同期減少約48%，第1季稅後純益1.18元，略遜於去年同期EPS 2.04元。

崇友表示，去年第1季認列處分廠房利益1.7億元、貢獻稅後EPS 0.88元。