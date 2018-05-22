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孫安佐結案倒數 傳孫律師已放棄提審

影／蝦皮秀戰果　營運長：未來減少補貼！

2018-05-22 18:39經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

新加坡知名電商蝦皮，來台後掀起國內電商市場大戰，網家集團全力迎戰，結果失血大虧，旗下商店街也因此要下櫃。不過，蝦皮本身也付出不小代價，首季虧損約64億元新台幣，但蝦皮今(22)日召開記者會強調，才上線兩個月的24小時購物，3月訂單超過30萬筆。比試營運期間，成長10倍，未來也將「減少補貼」。

電商新台幣
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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