影／蝦皮秀戰果 營運長：未來減少補貼！

2018-05-22 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



新加坡知名電商蝦皮，來台後掀起國內電商市場大戰，網家集團全力迎戰，結果失血大虧，旗下商店街也因此要下櫃。不過，蝦皮本身也付出不小代價，首季虧損約64億元新台幣，但蝦皮今(22)日召開記者會強調，才上線兩個月的24小時購物，3月訂單超過30萬筆。比試營運期間，成長10倍，未來也將「減少補貼」。