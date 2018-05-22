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蘇貞昌指新北預算1700億元 朱立倫：老縣長可能記不太清楚

2018-05-22 10:52經濟日報 記者翁至威╱即時報導

民進黨籍新北市長參選人蘇貞昌批新北市政府預算達1,700億元，卻未有重大建設。新北市長朱立倫今（22）日受訪反駁，過去台北縣政府加上各公所，合計也有1,440億元，「老縣長年紀大，可能有點記不太清楚。」

年底九合一選舉前哨戰逐漸開打，民進黨籍新北市長參選人蘇貞昌連日砲火對向新北市政府，批評市府升格後，預算增到1,700億元，卻沒有重大建設，並指機場捷運A7站合宜住宅汙水問題遲未解決。

對此，朱立倫今受訪反駁指出，新北市近幾年做了許多汙水下水道，目前已經接管50多萬戶，相當於85%左右，這是過去無法想像的數字，至於沒有接管的鄰近縣市，新北市也會積極協調。

朱立倫批，蘇貞昌不是在回顧過往，就是打口水戰，但新北市需要的是正面能量，公務員的努力需要被肯定。

而蘇貞昌指，過去台北縣政府預算僅幾百億，現在新北市有1,700億元，市府卻沒有更多重大建設，對此朱立倫表示，「老縣長年紀大，可能有點記不清楚。」他指出，過去台北縣政府再加上各公所，加起來大約也有1,440億，新北市從中央接手過來的國立高中職也有100億，新北市政府目前的預算也不是1,700億。

朱立倫蘇貞昌
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