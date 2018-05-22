創業心法／文字的力量

2018-05-22 03:45 經濟日報 傅安國



文案是活化商品「靈魂」的力量。它概分為「理性」與「感性」二區塊。以往品牌操盤者會在商品特色上著墨，以文字來強調自身的與眾不同（這部分屬於理性面）。

但隨著同質性商品相繼雜沓登場後，舉凡攸關於理性面的文字包裝就漸露疲態。

想像一下，滿街多是採用××牛奶，××咖啡豆，或標榜來源產地或手作或無添加等等字樣的文宣，你的商品還能有什麼讓消費者「感動（覺）」的啟燃點？

「東部縱谷的苦楝高大富裕，每到春分，總是滿滿一樹繁盛富麗如夢似幻的粉紫，在春雨霧氣中浮盪著迷人的香，浮蕩著讓人迷惑的光。這就是春天了嗎？」著名文學家蔣勳先生在其粉絲團上寫著這麼一段感性的話來形容苦楝樹。

假使我們將其感性表述法轉為市場商品時，看看──

●整個城市都是我的咖啡館

●用一杯咖啡的時間和另一個自己對話

●今天心情如何？喝一口美好吧

●我們家不愛花錢，除了為愛花錢

●自然原點，也是美味的起點

●你那達達的馬蹄聲就該在此停留

●掬一清新好茶，攬上整個春晨

當消費者見到類似上述「感性」文案時，往往會在不自覺間觸動那日日忙亂的心，為生活添增一點文青意趣，也讓生活得以稍靜片刻、沈澱心情，繼而雀躍歡喜地將這樣的（商品）打包回家。

當商品販促遲遲未能達標圓滿時，不妨轉個彎，試試在「感性」文案上走幾回，讓消費者感覺到「生活觸動」的體驗，也許會有意想不到的豐富收成。

（作者是經濟部創業圓夢計畫創業輔導資深顧問）