尹衍樑投入永續有成 獲聯合國博士學位

2018-05-21 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



唐獎教育基金會21日表示，聯合國教科文組織授權單位「國際學術專業認證委員會」肯定唐獎創辦人尹衍樑對世界高階專業精英的發掘做出頂尖貢獻，因此頒發領袖管理專業博士學位給尹衍樑。

唐獎基金會執行長陳振川今天表示，尹衍樑多年來在永續領域的努力與投入，讓國際看見台灣，也是此次獲頒博士榮譽的起點，殊為不易。

唐獎教育基金會指出，尹衍樑長期致力於推動營建科技研究，成果獲世界肯定，在建築節能、資源循環經濟、低能源替代水泥產製、減少水泥及鋼筋使用量卻達成更高耐震能力的發明及應用上，對世界永續發展有卓越貢獻，是節能減碳實踐家。

也因此，國際學術專業認證委員會於18日在俄羅斯舉行頒獎典禮，頒發領袖管理專業博士學位給唐獎創辦人尹衍樑，由唐獎教育基金會執行長陳振川代表接受證書，俄羅斯工程院長古塞夫（Boris Vladimirovich Gusev）及隸屬於聯合國的「國際知識協會」主席馬力提可夫（Malitikov EfimM.）共同見證。

唐獎教育基金會表示，國際學術專業認證委員會設立於俄羅斯聯邦高等教育機構協會，該協會擁有由聯合國教科文組織和俄羅斯聯邦普通教育和職業教育部所設立的世界技術大學認證部門的授證權利。