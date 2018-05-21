尖端、醣聯攜手慈濟 攻再生醫學與CAR-T

2018-05-21 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



醣聯（4168）、尖端醫與慈濟攜手合作，21日三方正式簽署「間質幹細胞腦損傷臨床試驗授權暨CAR-T免疫療法合作協議」，將正式揮軍幹細胞治療、CAR-T抗癌市場。

尖端醫董事長蘇文龍及慈濟醫療志業基金會執行長林俊龍21日共同出席簽約儀式，並代表簽約。未來，慈濟與尖端醫簽訂間質幹細胞治療腦損傷授權外，三方合作將以台灣醣聯所開發的癌症特異醣抗原抗體，與尖端醫免疫細胞優化技術，加上慈濟的臨床資源等，共同縮短CAR-T技術的開發時程。

據悉，尖端醫去年已與花蓮慈濟醫院結為策略聯盟，共同進行幹細胞相關研究，雙方也將利用間質幹細胞針對急性出血性中風進行臨床試驗。

在產品開發進度上，目前由慈濟醫院將臨床研究成果授權予尖端醫進行臨床試驗申請與開發，預計在今年完成臨床前試驗，有望加速進入臨床試驗，並拓展幹細胞在再生醫學領域的應用。

至於CAR-T方面，醣聯特殊抗醣抗體及尖端醫多年幹細胞研究，將切入實體腫瘤治療領域，未來將針對腫瘤細胞的抗體開發與免疫細胞培養是CAR-T療法關鍵，由醣聯負責抗體篩選、尖端醫則承接細胞培養的任務。

在CAR-T技術上，有別於其他藥廠產品多針對CD19、CD22抗原，醣聯擁有「特殊腫瘤醣質抗原」技術，醣聯、尖端醫雙方已利用「抗醣抗體」開發多株具專一性且能辨識特殊腫瘤之CAR-T細胞。