台灣中油與日本TDK、碩城科技 投入開發電動車電池

2018-05-21 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



為轉型智慧綠能加油站、開發自有品牌電動車電池，台灣中油公司21日與日本TDK株式會社、碩城科技股份有限公司簽署合作備忘錄，正式投入電動車電池研發。總統府國策顧問何美玥、經濟部長沈榮津及高雄市經發局長李怡德等人應邀出席，見證中油公司轉型發展。

三家公司將先籌組團隊，由中油提供電池所需負極材料、日本TDK進行研發與製造相關技術、碩城提供電池智能管理技術，共同拓展綠能加油站與電動機車電池，未來規劃合資成立公司，生產中油自有品牌電池，進軍東南亞及國際市場。

中油董事長戴謙受訪表示，年底會把股權結構談好，中油持有49%，再加上碩城部分，台灣公司持股超過5成，希望今年就能把細節談妥，成立合資公司。

李怡德說，中油近年朝綠能產業轉型發展，日本TDK則自2015年起與市府保持良好互動，今年3月更與日月光共同設立日月暘電子股份有限公司，在楠梓加工出口區揭牌營運。