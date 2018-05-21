日亞攜手中興工程 搶攻地理資訊系統市場

2018-05-21 18:08 中央社 台北21日電



日本境內收購75家企業的日亞集團（Japan Asia Group）首度跨足海外投資，來台搶攻地理資訊系統（GIS）應用市場，與中興工程顧問社合資成立的興創知能今天正式揭牌成立。

日亞集團透過旗下公司國際航業，與財團法人中興工程顧問社合資成立興創知能股份有限公司，定位為資訊通服務供應商，是日亞集團投資的第76家公司。

日亞集團共同創辦人、興創知能董事長吳文繡表示，國際航業不僅在旗下企業中規模最大，且1947年成立迄今，已成為日本第一的地理空間諮詢服務公司，核心業務包括地理空間資訊、防災與環保、社會基礎建設和新能源等，版圖遍及全日本，更有數十年經驗，協助日本政府於全球各地進行海外開發援助。

吳文繡指出，經過多年的市場研究後，日亞發現台灣在地理空間諮詢服務上的應用，還有非常大的發展空間，決定來台找夥伴共同開發，很高興找到有相同理念的中興工程顧問社。

吳文繡表示，期盼興創知能在台灣進行場域驗證後，走向東南亞，開拓國際事業新領域，實現日亞與中興社的合作共識與目標。

中興工程顧問社董事長曾參寶表示，藉由這次合資，期盼雙方持續深化技術開發與服務，作為日後走向國際、開拓新興業務的契機。