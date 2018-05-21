親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

併購再一樁？ 國巨22日暫停交易

錄節目精神崩潰？余祥銓憂鬱症復發急住院

日亞攜手中興工程 搶攻地理資訊系統市場

2018-05-21 18:08中央社 台北21日電

日本境內收購75家企業的日亞集團（Japan Asia Group）首度跨足海外投資，來台搶攻地理資訊系統（GIS）應用市場，與中興工程顧問社合資成立的興創知能今天正式揭牌成立。

日亞集團透過旗下公司國際航業，與財團法人中興工程顧問社合資成立興創知能股份有限公司，定位為資訊通服務供應商，是日亞集團投資的第76家公司。

日亞集團共同創辦人、興創知能董事長吳文繡表示，國際航業不僅在旗下企業中規模最大，且1947年成立迄今，已成為日本第一的地理空間諮詢服務公司，核心業務包括地理空間資訊、防災與環保、社會基礎建設和新能源等，版圖遍及全日本，更有數十年經驗，協助日本政府於全球各地進行海外開發援助。

吳文繡指出，經過多年的市場研究後，日亞發現台灣在地理空間諮詢服務上的應用，還有非常大的發展空間，決定來台找夥伴共同開發，很高興找到有相同理念的中興工程顧問社。

吳文繡表示，期盼興創知能在台灣進行場域驗證後，走向東南亞，開拓國際事業新領域，實現日亞與中興社的合作共識與目標。

中興工程顧問社董事長曾參寶表示，藉由這次合資，期盼雙方持續深化技術開發與服務，作為日後走向國際、開拓新興業務的契機。

東南亞
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

安特羅生技 腸病毒疫苗進入三期

2018-05-21 14:39

搶攻二輪商機 三陽新品攻市

2018-05-21 14:39

國璽幹細胞新藥廠年底完成 董事長：朝量產邁進

2018-05-21 14:08

北市蟻居族好心酸...一坪大房間最高月租9K

2018-05-21 12:04

小豪宅復活？ 新世界成交單價創近兩年北市新高

2018-05-21 11:00

冠軍董座林榮德接掌陶瓷公會理事長

2018-05-21 09:48

怎麼操作社群行銷 才能把「讚」變現

2018-05-21 09:30

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

兩岸自貿論壇 談合作新契機

2018-05-21 00:59

行銷最錢線錢／意義性品牌經驗 吸引消費者

2018-05-21 00:04

點子農場／從風格產業 看見台灣價值

2018-05-21 00:04

策略行銷／KIPLING結盟emoji 品牌有表情 拉攏年輕人

2018-05-21 00:04

經濟書坊／狂熱夢想 改變每個人

2018-05-21 00:04

中鋼Q3盤價 力撐平盤

2018-05-20 01:39

富邦媒推O2O 強攻3C商機

2018-05-20 01:24

全球照明市場 LED最閃亮

2018-05-20 00:05

盛弘併躍獅 國內藥局規模戰開打

2018-05-19 00:55

盛弘董座楊弘仁 打造大健康體系

2018-05-19 00:55

盛弘併躍獅 躋身藥局三強

2018-05-19 00:55

中華電設網銀 添審核項目

2018-05-17 03:40

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

孩子若想錢多事少離家近 郭台銘：隔天就打斷他腿

2018-05-21 09:23

北市蟻居族好心酸...一坪大房間最高月租9K

2018-05-21 12:04

政府查得到！ 海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

2018-05-21 09:00

報稅 別忘扣除基本生活費

2018-05-21 01:15

鴻海大陸廠 備戰新機生產

2018-05-21 03:09

遭員工爆料裁員？ 群創：只是汰弱留強非裁員

2018-05-21 11:11

比特幣挖礦機龍頭結盟力晶 衝刺AI

2018-05-21 01:42

為8.8萬元免稅額搶扶養 小心被國稅局打臉補稅

2018-05-21 09:59

彰銀冒出民股威脅 財政部：寶佳不能、吳澄清也不能

2018-05-21 10:58

寶佳第3封公開信 進入台新董事會立即處理彰銀案

2018-05-21 06:20

黃崇仁 守住台灣DRAM火苗

2018-05-21 01:42

小豪宅復活？ 新世界成交單價創近兩年北市新高

2018-05-21 11:00

美中貿易戰停火 學者：是停戰或終戰仍有變數

2018-05-20 21:05

寶佳拚台新董事 首攻彰銀案

2018-05-21 01:23

核二2號機重啟 進入關鍵期

2018-05-21 01:33

亂報扶養想節稅 被打臉補稅

2018-05-20 23:34

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

外幣現鈔供應商剩一家 央行：不影響民眾換匯

2018-05-21 15:53

吳澄清成彰銀第3大民股 財政部：密切關注

2018-05-21 15:06

高雄建商移師台南 看準台南產業多商機大

2018-05-20 23:14

台新金前10大股東 國泰人壽降低持股到1.71%

2018-05-21 11:07

發現錯漏報 可更正補繳

2018-05-21 01:15

寶齡腎病新藥 在美告捷

2018-05-21 00:40

中美貿易停戰／科技業肯定 台系鏈受惠大

2018-05-21 00:45

央行副總裁：央行可發行數位貨幣

2018-05-20 23:02

跳電非缺電 沈榮津：台電會儘速提出汰舊換新計畫

2018-05-21 16:34

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

名家觀點／怎麼看世界經濟地圖？

2018-05-21 01:10

聯發科傳遭高通搶單 2外資評等不變

2018-05-21 13:37

鴻海前進大陸西部 招募儲備幹部

2018-05-21 01:39

金融業自然人董事 設天花板

2018-05-21 01:23

富邦證攻FinTech 開花結果

2018-05-21 01:30

鴻海淡季練兵 加強產線管理

2018-05-21 01:39

出口商擋駕 新台幣貶8分收29.992元

2018-05-21 16:13

監理沙盒 兩大領域熱

2018-05-21 01:23

台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01

經濟部：美中貿易 往正向發展

2018-05-21 00:45

台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01

越南台塑河靜鋼廠 順利產出第一爐鐵水

2018-05-21 14:43

高雄親水宅澄清湖「芳崗水問」吸人氣 市場注目

2018-05-21 10:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top