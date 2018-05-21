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世界最美咖啡館進駐台中新光三越 搶攻貴婦頂級市場

2018-05-21 15:04經濟日報 記者宋健生╱即時報導

歐洲最古老的咖啡廳「Caffé Florian福里安花神咖啡」，今（21）日進駐台中新光三越百貨，搶攻貴婦頂級客層市場。福里安花神曾被票選為「全球最美咖啡館」、被譽為「威尼斯的客廳」，更是「威尼斯雙年展的發源地」，近300年濃厚的歷史文化底蘊與無法取代的獨特性，吸引許多名人的造訪。

新光三越副總經理吳昕昌指出，坐在福里安花神，彷彿穿越時空跟伊莉莎白女王、海明威、香奈兒女士、安迪‧沃荷、凱莉王妃一同啜飲咖啡，強大文化魅力至今仍吸引著全球無數藝術家、名人及觀光客。 

吳昕昌表示，福里安花神的每一張桌子、每一個角落、甚至每一道餐點都有說不盡的故事，福里安花神不僅僅只是一間咖啡館，而是讓顧客體驗美食的同時，也能感受到生活與藝術。

新光三越於去年引進Caffé Florian福里安花神咖啡，全台首店進駐引領時尚潮流的台北信義商圈─新光三越台北信義新天地A9，百分之百複製威尼斯本店、經典浪漫的義式美食生活體驗，開幕以來一直是潮流話題的焦點。

而在福里安花神來台屆滿週年的今天，全台第二家分店選擇進駐台中最優雅時尚的七期商圈-新光三越台中中港店，5月23日將正式與台中顧客見面，除了同步台北A9店提供最正統的義大利美食、藝術與獨特托盤服務之外，福里安花神全球品牌化落地第一站，也將在台中店展現在地文化力，結合威尼斯花神的傳統與台中在地生活型態，引領全球七家分店創新餐點與服務。

吳昕昌說，福里安花神台中店將首次公開全球品牌化落地創新服務~包括首家「家庭友善餐廳（Family Friendly）」、全球獨家推出的外賣小花車「花神義式冰淇淋」，以及由甜點主廚主廚研發、台中店限定的「楓糖胡桃派」等。

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