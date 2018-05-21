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窮人退散？「公宅滾蛋聯盟」的傲慢與偏見

北市蟻居族好心酸...一坪大房間最高月租9K

2018-05-21 12:04經濟日報 記者游智文╱即時報導

國內租金連40個月上揚，屋比統計，租金高漲下， 北市蟻居房愈來愈多，目前網路待租住宅在三坪以下的就有142間，其中有5間僅一坪，只比一張雙人床大一點，但月租不便宜，開價最高9,000元，平均達6,820元。

根據主計總處發布的消費者物價指數，全國房租自2014年12月以後，一路上揚，至今年4月為止，已連續40個月上漲。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，台北市外來人口多，租屋需求強，近年租金上漲更是明顯，由於一般住宅租金動輒二、三萬元以上，套房租金也貴鬆鬆，因應低租金租客需求，愈來愈多人規畫超小坪數「蟻居房」招租。

根據屋比超省房屋比價平台彙整北市網路待租資料發現，目前北市待租住宅坪數在三坪內的就有142間，平均月租金約5,851元，最高租金可達到1萬5,000元，佔22K社會新鮮人的薪資逼近七成。

其中有五間待租宅註明只有一坪，屋內放下一張床、一個櫃子後，幾乎就放不下任何東西，月租金從6,800元到9,000元。

實際打電話詢問，部分一坪房，屋主提供公共浴間、 曬衣區，客廳，一坪指的是個人空間，但也有一坪房採上下鋪，一坪房多位台北車站一帶。

陳傑鳴分析，高房價是蟻居產生的主要原因。大台北房價高，即便這幾年房價有修正，多數到台北工作的年輕人，仍然買不起房，只好租房子。由於租屋需求大，不少屋主為了增加租金收入，紛紛將房屋隔成小坪數的套房、雅房出租。觀察市場可發現，北市超小坪數的「蟻居」出租空間，不僅已在北市出租市場占有一席之地，更是經濟弱勢族群與社會新鮮人節省租金支出的主要管道。

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記者游智文／攝影
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租金房價
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