裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀



裕融公司總經理許國興指出，裕融最初是以汽車融資為主的任務導向，至今已經成為裕隆四寶，不只獲利表現優異，更肩負裕隆集團水平整合與擴展金融事業的重要任務，甚至朝向國際化發展，成為集團最具前瞻性發展的企業之一。以下是專訪紀要：

問：對裕融公司的發展規劃？

答：裕融透過併購，開始進入租車、中古車買賣的多角化發展，投資子公司逐步涵蓋汽車水平周邊服務，未來裕融期許成為汽車水平事業的管理平台，將融資、租賃、中古車等業務進行後台共構，共擔成本、共創價值。

隨著電商事業的發達，O2O線上、線下的整合服務也逐漸興起，2017年成立「車車盟」電商平台，將水平事業的融資、租車、零配件提供一個電子商務銷售平台，包括多屏載具、行動消費的使用者更全方位的整合服務。

未來也將嘗試與集團汽車品牌結合，提供新車銷售一個創新的銷售平台。同時朝向更多線下通路據點的布建，讓線下服務能與線上銷售平台產生連結效益。

問：大陸與海外事業的布局？

答：隨著裕隆集團汽車事業在大陸布局與發展，面對大陸汽車市場龐大商機，裕融在大陸申設裕隆汽車金融公司，將成為集團在大陸投資品牌(東風裕隆汽車、東南汽車)的車貸業務平台，掌握整體汽車分期融資市場快速成長的契機。

另外，大陸裕融租賃已在設備租賃市場發展具有規模，裕國租賃也逐步在商用車及二手車分期融資業務推動上了軌道，目前兩家公司在大陸已合計設立超過100處營業據點，業務開展至華東、華南、東南及西南地區，建立完善的區域管理機制與發展綜效，未來會將業務擴展到華中、華北及東北地區，經由點線面的串聯，形成規模經濟，加上多元商品業務，發展大陸水平事業形成具優勢的發展平台。

2015年12月裕隆汽車金融公司成為大陸首張純台資從事汽車金融特許業務執照，2016年4月開業，將有助刺激新車市場，同時能支持二手車市場健康發展。

未來透過裕隆汽車金融的金流整合，逐步建構完整的二手車價值鏈，為裕隆集團進一步布建完整的汽車價值鏈，開啟汽車金融市場業務，為顧客提供更全面一站式服務及更滿意的客戶體驗。

問：未來裕融進軍其他海外市場的計畫？

答：為了開拓海外水平事業發展，也準備進入東南亞，首先將以菲律賓作為前進的基地，透過台灣及大陸的發展經驗，提供當地汽車水平周邊、設備租賃及商品分期等融資業務需求，並逐步建構國際化的水平事業群。

問：裕融對於企業社會的目標與成果？

答：裕融為讓企業社會參與及內涵能夠結合汽車產業核心產品與水平周邊服務，與新北市政府衛生局展開「行動無礙」合作計畫，2016年起針對新北市偏鄉地區、行動不便的弱勢族群，結合納智捷福祉車及格上租車附駕服務，提供就醫與復健治療個案的交通接駁服務，希望藉此創新的公益服務模式，能讓企業投入資源滿足偏鄉社會資源不均的問題，解決他們「行」的困擾。