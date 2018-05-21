裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀



裕隆汽車金融公司於2016年在杭州正式開業。 分享 facebook

相對於裕隆集團和旗下的中華汽車動輒擁有五、六十年歷史，裕融的成立時間較晚，而且是在任務導向之下成立。1990年時，裕隆汽車與美國奇異融資成立合資公司，從事汽車分期相關業務，後來由裕隆集團自主發展，與集團品牌新車銷售方案結合，共同開拓汽車市場。

多年之後，集團在台灣融資事業已形成規模，並逐步建立汽車生活服務的價值體系，而大陸汽車金融事業正在起步，因此需要寄予更多關注及建構快速發展的策略。

裕融公司總經理許國興說，在集團副執行長陳國榮規劃布局下，裕融發揮更大的效應，期盼大陸融資事業的發展，能為裕隆集團在紡織、汽車之外，樹立第三根強而有力的支柱。

最初裕隆集團與美國奇異融資合資，主要考量是美國在汽車融資的市場與業務較成熟，與奇異融資公司合資，有利了解制度與業務面。業務範圍則從原本各家車廠兼容並蓄，到獨做一家裕隆自家品牌，再擴展到中古車的融資業務，隨著不同的背景與需求，裕融公司也不斷在調整策略。

裕融1990年成立，因為與美國公司合作，第一任與第二任總經理都是外國人，隨著美商出售持股、裕隆集團為主要持股人，歷經奠基建構、併購發展、海外拓展等三個階段，逐步建構「汽車金融、企業金融、消費金融」三大融資事業體，分階段實現跨足三大區域市場，包括台灣、大陸、東南亞的目標。 裕融「行動無礙」愛心接駁計畫啟動，2017年在新北市雙溪、平溪及貢寮三區接駁已超過4,000人次。 分享 facebook

聚焦自家品牌 紮穩馬步

裕融剛開始不限品牌的發展融資業務，但當時裕隆的CEFIRO、Sentra銷售大好，光是提供自家車主的融資業務就不可開交，於是就設定以自家品牌為主，隨後為擴展規模，開始進入中古車市場，奠定以汽車事業為發展核心的基礎，並成功上櫃與上市。

許國興說，裕融的第二個十年適逢汽車市場蓬勃成長之際，裕隆集團為建構完整的汽車產業價值鏈，裕融扮演汽車水平周邊事業的整合者，並積極採取併購策略，包括從汽車本業延伸到商用車，亦從汽車融資延伸至汽車租賃與中古車事業，期能創造資源整合的綜效與價值。

在這時期，國內經歷雙卡風暴及全球金融危機，有些同業融資公司因無法承受呆帳，或業務規模驟降而退出市場，裕融因有厚實基礎以及市場對應得宜，整體企業獲利仍保持成長發展。

2003年，公司為多角化發展，陸續併購新鑫及投資格上租車，透過子公司的轉投資建立第三個穩定獲利來源。並在2008年嘗試收購車貸債權，自AIG、ORICO分別買進汽車債權及不良資產，建構購買債權評估的技能與經驗。

2007年起，裕融向大陸發展，與格上租車共同投資蘇州格上及上海格上等兩家公司，經營車輛租賃業務。2010年於蘇州設立裕融租賃公司，從事機械設備融資租賃業務，2014年在杭州成立裕國租賃，發展二手車融資業務，逐步穩固大陸投資事業，並成為公司第四個穩定的獲利來源。

他說，裕融一直積極拓展新業務及新市場，不斷開創新的獲利來源，也讓公司度過台灣雙卡風暴，目前正經歷第三個十年發展期，台灣汽車市場已為成熟市場，裕融與子公司本業也呈穩定發展態勢，而大陸市場正值成長階段，因此自2010年起，汽車周邊事業相繼在大陸成立子公司，包括融資、租賃與中古車事業等。 格上為裕融企業投資子公司，在台已成立超過30年，並已分別在上海、杭州、蘇州拓展車輛租賃服務。 分享 facebook

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發展數位金融 拓展業務

裕融企業在2015開始跨足非汽車融資市場，以本身核心能力與競爭優勢為基礎，將產品延伸至重型機車、一般機車及消費商品等融資業務，創造多元化業務與獲利來源。隨著業務規模逐年擴大，將原有業務部門予以公司化，2016年成立裕富數位資融公司，定位在消費性商品的融資業務，並朝數位金融的服務模式發展。

整體而言，目前在台灣已形成全方位的融資事業體，包括企業金融、汽車金融、消費金融等三大領域，產品類別依金額大小，包括機器設備、營建器具、醫療設備、大客車、貨車、一般汽車、機車及商品類，未來也將持續擴展業務。

2015年底取得浙江省銀監局批覆裕隆汽車金融公司的開業核准及金融許可證，成為大陸首張純台資從事汽車金融特許業務執照，從事大陸車廠新車分期與經銷商存貨融資，以及二手車分期業務。大陸事業近年來已有獲利，但仍積極擴展業務版圖與規模。

裕融2018將正式進入東南亞市場，以菲律賓市場為起點，未來將逐步擴大海外事業版圖，追求卓越的經營績效與永續發展。