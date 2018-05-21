裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀



裕融總經理許國興在裕隆集團原本負責經銷商經營績效管理，以及汽車水平周邊事業資源整合，被指派到裕融企業擔任總經理時，是金融業務的新兵，但自接手後，裕融獲利卻持續創下新高，跌破很多人的眼鏡。

許國興是學機械工程，畢業後就進入裕隆汽車工程中心，從事車輛測試工作，曾經參與飛羚101開發，機緣巧合輾轉到業務單位、售後服務部門、品保及生產系統。在裕隆集團經歷研發測試、銷售服務、生產製造及營運管理等多元工作領域。

許國興認為，專業是可以培養，最重要是有沒有工作熱情與學習的精神。熱情是工作的動能，學習可以補足專業的不足，學習也是一種心態，願意付出心力充實本能，也願意尊重別人的意見。

許國興對經銷事務及汽車周邊業務並不陌生，即使是總經理，也未必都要親力親為，主要工作是描繪願景、建構使命，帶動團隊的積極性及培育人才，讓幹部適才適所，這才是要點。他在2013年初接任裕融總經理時，雖然碰到同業挖角及資訊人員批量流失事件，但終能誠實面對、積極疏通，在短期間能化險為夷。

2013年下半年起，新車分期業務已趨近飽和，看好中古車業務將是成長的動能；藉由與代理商的策略合作及信賴關係的建立，使公司中古車業績快速增長；2014年起更拓展工具機與醫療設備等企業金融業務，2015年則是開展重型機車與一般機車等消費金融業務，逐步分散風險。

裕融資產也在2016年突破千億元，相對於2012年，2017年公司合併總資產達到1,363億元，成長226%，每股稅後純益也由4.94元提高到8.46元。