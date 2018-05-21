親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05經濟日報 記者 邱馨儀

裕融總經理許國興在裕隆集團原本負責經銷商經營績效管理，以及汽車水平周邊事業資源整合，被指派到裕融企業擔任總經理時，是金融業務的新兵，但自接手後，裕融獲利卻持續創下新高，跌破很多人的眼鏡。

許國興是學機械工程，畢業後就進入裕隆汽車工程中心，從事車輛測試工作，曾經參與飛羚101開發，機緣巧合輾轉到業務單位、售後服務部門、品保及生產系統。在裕隆集團經歷研發測試、銷售服務、生產製造及營運管理等多元工作領域。

許國興認為，專業是可以培養，最重要是有沒有工作熱情與學習的精神。熱情是工作的動能，學習可以補足專業的不足，學習也是一種心態，願意付出心力充實本能，也願意尊重別人的意見。

許國興對經銷事務及汽車周邊業務並不陌生，即使是總經理，也未必都要親力親為，主要工作是描繪願景、建構使命，帶動團隊的積極性及培育人才，讓幹部適才適所，這才是要點。他在2013年初接任裕融總經理時，雖然碰到同業挖角及資訊人員批量流失事件，但終能誠實面對、積極疏通，在短期間能化險為夷。

2013年下半年起，新車分期業務已趨近飽和，看好中古車業務將是成長的動能；藉由與代理商的策略合作及信賴關係的建立，使公司中古車業績快速增長；2014年起更拓展工具機與醫療設備等企業金融業務，2015年則是開展重型機車與一般機車等消費金融業務，逐步分散風險。

裕融資產也在2016年突破千億元，相對於2012年，2017年公司合併總資產達到1,363億元，成長226%，每股稅後純益也由4.94元提高到8.46元。

裕隆集團金融業

相關新聞

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

兩岸自貿論壇 談合作新契機

2018-05-21 00:59

行銷最錢線錢／意義性品牌經驗 吸引消費者

2018-05-21 00:04

點子農場／從風格產業 看見台灣價值

2018-05-21 00:04

策略行銷／KIPLING結盟emoji 品牌有表情 拉攏年輕人

2018-05-21 00:04

經濟書坊／狂熱夢想 改變每個人

2018-05-21 00:04

兩岸財經 本周行事曆

2018-05-20 13:16

星宇籌建企業總部 選桃機旁遠雄自貿港

2018-05-20 12:41

南港軟體園區辦徵才活動 目標鎖定新鮮人

2018-05-20 11:39

鐵路地下化 高雄車站區附近房價各有千秋

2018-05-20 11:26

不再迷信包裝！ 看無名商品如何殺出名牌重圍

2018-05-20 10:20

中鋼Q3盤價 力撐平盤

2018-05-20 01:39

富邦媒推O2O 強攻3C商機

2018-05-20 01:24

全球照明市場 LED最閃亮

2018-05-20 00:05

TEL攜手南投特教學童 19日共同植樹

2018-05-19 23:35

盛弘併躍獅 國內藥局規模戰開打

2018-05-19 00:55

盛弘董座楊弘仁 打造大健康體系

2018-05-19 00:55

盛弘併躍獅 躋身藥局三強

2018-05-19 00:55

中華電設網銀 添審核項目

2018-05-17 03:40

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

夏月電價來了 省電達人：小地方省大錢

2018-05-20 10:07

星宇籌建企業總部 選桃機旁遠雄自貿港

2018-05-20 12:41

鐵路地下化 高雄車站區附近房價各有千秋

2018-05-20 11:26

開車族哭哭 油價下周漲0.3元

2018-05-20 12:18

夏季電價6月啟動 月用420度多花115元

2018-05-20 10:09

美中貿易戰停火 學者：是停戰或終戰仍有變數

2018-05-20 21:05

美中不打貿易戰 學者：台可獲喘息空間

2018-05-20 17:12

夏月供電大作戰 最怕這兩個變數

2018-05-20 10:11

網路出售優惠捷利卡 台灣中油籲消費者小心驗證

2018-05-20 15:29

美中不打貿易戰 投顧：中興制裁案可望有轉圜

2018-05-20 16:44

不再迷信包裝！ 看無名商品如何殺出名牌重圍

2018-05-20 10:20

兩岸財經 本周行事曆

2018-05-20 13:16

南港軟體園區辦徵才活動 目標鎖定新鮮人

2018-05-20 11:39

高雄建商移師台南 看準台南產業多商機大

2018-05-20 23:14

KY公司股利不課綜所稅 但要留意基本稅額

2018-05-20 10:09

高市經發會與香港渝港會結盟 兩岸民間共牽手

2018-05-20 18:08

國銀對中小企業放款 今年目標增2,700億元

2018-05-20 16:06

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05

央行副總裁：央行可發行數位貨幣

2018-05-20 23:02

兩岸自貿論壇 談合作新契機

2018-05-21 00:59

行銷最錢線錢／意義性品牌經驗 吸引消費者

2018-05-21 00:04

策略行銷／KIPLING結盟emoji 品牌有表情 拉攏年輕人

2018-05-21 00:04

經濟書坊／狂熱夢想 改變每個人

2018-05-21 00:04

點子農場／從風格產業 看見台灣價值

2018-05-21 00:04

台彩總座：做公益最簡單方式 就是買彩券

2018-05-20 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top