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南港軟體園區辦徵才活動 目標鎖定新鮮人

2018-05-20 11:39經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為協助南港區廠商尋找優秀人才，臺北市就業服務處於5月25日（周五）下午1時至4時，邀請20家知名企業於南港軟體園區/一期「南軟樂活空間」(臺北市南港區三重路19-7號)，舉辦「OKWORK南軟」南港軟體園區中型徵才，提供363個工作機會，薪資最高達10萬元。求職者可直接於現場與面試官一對一面試，把握機會成為南軟科技人的機會。

就服處指出，人才是企業最大的資產，尤其是對正處於人才需求戰國時代的科技業，莫不卯足勁加入新一波的人才爭奪戰，南軟園區是本市科技新貴的搖籃，而就服處於南軟徵才於今年已邁入第四年，一直以來廣受好評，吸引多家優質企業參與；例如：創業家兄弟、移動商務、所羅門、茂為歐買尬、關貿網路…等。

在薪資水凖上，這次徵才有94.77%職缺的起薪在30K以上，其中嵐奕科技的技術開發主管薪資有7萬元以上；自由系統的儲備幹部(雲端技術工程師)以及L2 維運工程師 (系統工程師、網路工程師）的薪資為5萬元以上；創業家兄弟的PHP軟體工程師、iOS 應用工程師、Android應用工程師及DevOps Engineer薪水為4.5萬元以上。

受求職者喜愛的台灣高鐵更提供維修技師、管理師、工程師、技師等79個職缺，想進入台灣高鐵大家庭，可要把握這次難得的機會。

社會新鮮人也是各大企業鎖定的目標，例如：關貿網路的客服人員、資安工程師；廣運機械的電機整合助理工程師、系統軟體工程師；東元電機的研發替代役工程師職缺；捷正公司的機電專員、機械停車設備保養維護專員等職缺，只要是有熱誠、肯學習努力的新鮮人，不需工作經驗皆可前來挑戰。

首次參加的晟德大藥廠、研擎科技則是釋出ERP系統專案管理(專員/經理)、CTL_產品行銷專員及工程師等職缺。其他徵才企業商還包括了亞太電信、捷正公司、歐立利國際展覽設計、亨昇國際、加點元素、寶盛國際、東元電機、廣運機械、迪芬尼聲學科技、東捷資訊等。這次徵才活動的整體平均薪資較去年增加近1,000元，歡迎想投身科技業的民眾，現在就上台北人力銀行網站( WWW.OKWORK.TAIPEI )點選這次活動banner馬上投遞履歷，現場直接面試。

除優渥薪資外，這次南港軟體園區徵才活動廠商還提供員工專屬福利措施，例如茂為歐買尬數位可讓員工攜帶家中寵物一同上班，有助於紓解員工工作壓力外，也能帶動上班歡樂氣氛；關貿網路則提供盲人按摩服務、辦公室按摩設備，讓員工在忙碌生活下，獲得放鬆的機會。台灣高鐵提供員工通勤協助及半價乘車兌換券、公務出差宿舍，歡迎大家前來應徵。

為服務廣大的求職民眾，臺北市就業服務處更貼心地在5月25日12時30分起，於捷運南港展覽館站3號出口安排專屬接駁車的服務，歡迎求職民眾多多利用。

就服處進一步提醒有興趣的求職者，為了把握難得的面試機會，事前的準備功課千萬不可輕忽，就服處台北人力銀行網站( WWW.OKWORK.TAIPEI )首頁/就業秘笈/職場寶典提供一系列有關面試技巧的豐富資訊，期盼求職者活動前充分準備，活動當日從容應戰。

畢業季期間，就服處招募人才活動一連串熱鬧展開，6月23日在臺北市政府市政大樓1樓中庭(臺北市信義區市府路1號)舉辦大型徵才活動。活動詳情及更多徵才活動訊息請上台北就業大補帖網站( https://www.okwork.taipei )，台北人力銀行FB網址: ( https://www.facebook.com/okwork/ )，或加入就服處線上LINE客服(ID：OKWORK)，連絡電話：台北人力銀行服務專線02-2338-0277。

徵才活動薪資求職

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