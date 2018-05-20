富邦媒推O2O 強攻3C商機

2018-05-20 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



富邦媒momo購物網領軍12家科技大廠，打造O2O的3C消費體驗，中間為富邦媒總經理林啟峰。 富邦媒/提供 分享 facebook 富邦媒強攻3C市場，旗下momo購物網昨（19）日領軍12家科技大廠於三創推出O2O新模式，可現場賞貨、網路下單。富邦媒總座林啟峰說，3C銷售成長力道大，可拿到更多特殊規格商品，如此發展下去，能讓以女性客群為主的購物網，在客群和商品都能平均發展，通路體質更健康。

看準3C消費型態轉變，momo購物網昨日邀集12家科技品牌大廠，將3C銷售從線上延伸至線下，建立「線下展示體驗、互動娛樂和線上消費」模式，藉此展現通路實力，搶食以販售3C家電產品起家的網家地盤。

經濟日報提供 分享 facebook 網家主搶男性市場，去年3C家電銷售營收占65.5%，突破150億元；momo購物網雖以女性消費者為主，但去年3C家電銷售占34.3%，以此推估約114億元，今年第1季占比成長至37.1％，業績年增61.8%，成長力道強勁。

林啟峰觀察，全世界網路消費趨勢，以民生用品占最大宗，再來是3C。放在網路通路銷售，產品資訊很透明，價格也敏感，並能突破商店品項數限制，消費者也可在沒有受限的空間看到詳細商品資訊。

雖然3C本身沒什麼毛利，但周邊配件如手機殼，毛利卻很驚人。

他說，若要讓網購體質更健全，無論是從年齡層或品類，都應平均發展，如果某類商品或族群過於集中，對通路來說並不健康，因此即使3C毛利不高，也要投入搶市占。林啟峰表示，momo購物網3C成長力道大，其中以手機和筆電成長最多，如此成長力道對網家應會造成影響，和對手相比，差異在於網家擁有小米直營網購平台具優勢外，基本上雙方價格都頗有競爭力。

不過，他也坦言，一開始這些科技品牌原廠並不敢與momo購物網合作，能和原廠積極配合是這三、四年間的事，因為當初量太小，沒有足夠人力幫忙做商品規劃，後來量慢慢開始變大，原廠並沒有直接配送能力，旗下購物網則擁有完整物流體系可送到客人手上，建立溝通信任後，如今已可與原廠排定全年市場計畫，包括促銷時間等。

網家則表示，旗下PChome24h購物去年3C家電銷額大幅突破150億元大關，強勁成長超過20%，除超越實體通路負成長2%外，更遠優於其它整體虛擬通路7%小幅成長，傲視其餘網購同業和實體通路，其中又以手機及周邊商品在PChome24h購物仍有55%的表現最為亮眼。今年網家也樂觀看待銷售表現。

同時，PChome24h購物擁有全台除了小米官網外，唯一取得授權的直營網購平台，並設立「小米旗艦店」開賣多款重量級新品，尤以米家掃地機器人、小米空氣淨化器2、小米體重計等商品，獲得市場熱烈回應。