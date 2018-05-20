中鋼Q3盤價 力撐平盤

2018-05-20 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



中鋼將在25日開出第3季內銷盤價，中鋼力撐平盤，客戶要跌價還要增量，上下游較勁呈山雨欲來之勢，如何需預防供需方矛盾與裂痕擴大，成重要課題。 路透 分享 facebook 中鋼將在25日開出第3季內銷盤價，中鋼力撐平盤，客戶要跌價還要增量，上下游較勁呈山雨欲來之勢，如何需預防供需方矛盾與裂痕擴大，成重要課題。

上市鋼廠主管說，鋼價已連漲三個季度，從去年至今累計漲幅逾25%，第3季行情適度下修，對提升國內鋼鐵工業競爭力才有助攻效果。尤其美國啟動232防衛條款，銷美鋼材遭課25%高關稅，政府至今無法爭取到豁免，鋼界壓力沈重，對前景感到茫然。

因此期待中鋼能站在帶領產業發展的高度，協同用戶度過難關，新盤價直接關連到用鋼產業的成本結構，盼為客戶騰出利差空間，強化內外銷接單力道。

經濟日報提供 分享 facebook 為逼迫中鋼降價，對流通行情有影響力的冷軋大廠，出手操縱流通價格走跌，冷軋交易價每公噸已跌1,000元，部分中鋼主管對此「奧步」深惡痛絕。

中鋼指出，開盤需考量國際行情變化，目前亞洲鋼市低迷中見熱度，大陸、日本與南韓鋼價雖有短暫下修但已成功反彈，如果盤價失控將造成市場信心崩落，反而不利刺激復甦。包括螺絲業在內許多用戶，要求中鋼第3季維持平盤不可跌價，因跌價將成為國際買家殺價的藉口，對外銷接單反而不利。

除了漲跌意見分歧外，用戶第3季要求增量的呼聲高，但中鋼明確向客戶傳達，目前高爐鐵水不足，第3季供料將趨於保守，加上為了撐盤，減量不失為合理的選擇。此舉對內引起中鋼生產部門不悅，對外造成用戶緊張，情勢顯得複雜化。

鋼廠主管說，為爭取美國高關稅豁免，政府限制大陸進口鋼料，業界取得料源的管道受到限縮，只能仰賴中鋼，如果中鋼無法充分供料，用鋼產業將何去何從？

核心人士指出，當下除了鋼市供需等基本面議題外，還有美國高關稅、限制大陸鋼料進口等國際變數，中鋼內部生產與業務部門同樣待協調，中鋼第3季開盤前夕「山雨欲來風滿樓」，如何拍板25日揭曉。