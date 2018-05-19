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千年文物「復活」開Party　短片獲好評遭微信封殺

2018-05-19 20:45聯合報 記者林宸誼╱即時報導

為響應18日是國際博物館日，大陸短片平台「抖音」與七大博物館合作，推出一段「第一屆文物戲精大會」的短片，短片中各文物集體「復活爭寵」，不僅會跳「千年拍灰舞」，兵馬俑還邊跳舞邊說：「我們不紅，始皇不容」，大受網友歡迎。

這段廣受歡迎的片段，卻一度遭到微信封殺，引起不少用戶抗議，更有分析認為這是微信「惡意競爭」的一種手段。

香港01新聞報導，大陸短片平台「抖音」先前與中國國家博物館、湖南省博物館、南京博物院、陜西歷史博物館、浙江省博物館、山西博物院、廣東省博物館合作，由國內這七大國家一級博物館各自派出七件「鎮館之寶」，拍攝一段「第一屆文物戲精大會」的短片，以響應18日的國際博物館日。

中國國家博物館的后母戊鼎、南京博物院的明代青花壽山福海紋香爐、湖南博物館的西漢T形帛畫、陜西歷史博物館的獸首瑪瑙杯、浙江省博物館的朱金木雕寧波花轎、山西博物院的西周鳥尊以及廣東省博物館的西周青銅盉七件國寶均在片段中同台亮相。

七大國寶的來頭不小，但在「第一屆文物戲精大會」的短片中「生龍活虎」，不僅會跳「千年拍灰舞」，兵馬俑還邊跳舞邊說「我們不紅，始皇不容」，一時間眾文物集體「復活」，蔚為奇觀。

這段短片一經發布便大受歡迎，發布後的第二天點讚量已接近40萬，評論數接近1萬。這波熱潮也帶起了大眾對博物館的關注，當中浙江省博物館的抖音帳號的粉絲數量，更一下子從兩位數大幅攀升至逾8000人。

有學者指出，七大博物館透過「抖音」所展示的國寶，均具備極高的文物價值，是中華民族乃至全人類的重要文化遺產。

例如國博展示的后母戊鼎為迄今世界上出土最大、最重的青銅禮器，享有「鎮國之寶」的美譽，屬國家一級文物。而作為全國三大博物館之一的南京博物院，其展出的明宣德青花壽山福海紋爐，則為現今同類文物中保存最完整，目前存世的僅存一至二件，珍貴程度可見一斑。

不過，這段爆紅的片段，就遭到微信在一天內先後兩次封殺，有分析指出，微信此舉是為旗下同為「抖音」競爭對手的短片平台「微視」爭取存活空間。

也有不少網友表示，「看來抖音沒給微信出場費」、「能讓微信緊張的只有抖音」、「你們不要說人家微信壟斷、惡意競爭，人家這是為用戶著想哦。」

千年文物「復活」開Party。秒拍截圖
千年文物「復活」開Party。秒拍截圖
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各文物集體「復活爭寵」開Party，大受網友歡迎。秒拍截圖
各文物集體「復活爭寵」開Party，大受網友歡迎。秒拍截圖
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博物館微信國寶

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