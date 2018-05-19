大師智庫論壇／龔金源：將赤道原則納入授信標準

2018-05-19 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ／台北報導



國泰金控暨國泰世華銀行副總經理龔金源表示，台灣的綠色金融商機龐大，包括太陽能與離岸風電兩大領域合計就有2兆元的資金需求，對金融業來說是很大的放款商機，如果能將大眾的資金存款引導至這兩大兆元產業，發揮其應有的效果，確實有機會在2025年達成目標。

「2018大師智庫論壇」昨日下午舉行圓桌座談時，龔金源發表了上述看法。一起參與座談的中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪也說，要推廣綠色經濟，除了銀行融資協助，也要考慮市場機制，目前只要與綠色環保有關的產品，幾乎都有價格偏高的問題，在市場機制失靈、綠色友善環境的商品又被嫌貴的情況下，政府應該思考，要如何導入正確資訊，包括企業做了什麼，對環境有什麼相關影響，並將綠色金融資產化。

龔金源指出，銀行資金來源為大眾存款，因此儘管綠色金融商機龐大，但在放款方面還是要秉持EP（經濟利潤）與ESG（環境、社會與治理）兩大精神，協助產業發展。

以國泰世華銀行為例，已經將赤道原則納入授信標準，但赤道原則比較適合大型開發案，以責任授信的角度來看，銀行承做綠色產業融資，必須將資金做有效運用，也就是考慮到外部環境成本，幫助企業做好的投資，降低企業成本，這些企業也是銀行該支持的對象。

龔金源表示，銀承做綠色產業授信，必須解決資訊不對稱的問題，並且訂定標準，讓銀行在承做融資放款時有標準可循。