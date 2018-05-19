大師智庫論壇／陳奕光：三招助攻綠能籌資

2018-05-19 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ／台北報導



「2018大師智庫論壇」圓桌座談場次，討論全球與我國的綠色經濟發展趨勢，主持人金管會副主委鄭貞茂（右起），和參與座談的中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪、諾貝爾和平獎得主馬考、第一金投顧董事長陳奕光、國泰金控暨國泰世華銀行副總經理龔金源於會後合影。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

第一金投顧董事長陳奕光認為，要發展綠能產業，建議可從三大管道著手，包括擴大融資管道、鼓勵業者發行新能源基金，替綠能產業尋找資金，另外，建議金融業可與金融研訓院合作，加速人才培育。

陳奕光是在參與「2018大師智庫論壇」的圓桌座談時，作了上述表示。座談主持人、金管會副主委鄭貞茂也說，歡迎金融業者就實務運作上需要協助部分，多給建議，金管會是行政院法規鬆綁的冠軍部會，尤其對發展綠色經濟的建議，相當歡迎提供意見。

陳奕光指出，政府鼓勵金融業業者投入資金挺綠能產業，可從銀行、保險與投信三大產業切入，透過法規鬆綁、風險控管等方式，創造多元的籌資管道，協助業者順利取得資金。

在銀行融資部分，綠能產業貸款年限最短至少要十年，有些融資期間甚至長達20年，這也造成綠能產業經常面臨融資上的困難。他建議，政府若要鼓勵銀行挺綠能發展，主管機關可在授信法規上給予協助，包括提高信用保證的保證成數，並由政府編列預算補貼利息差額。

資金充沛的壽險業者也是協助綠能融資的好管道。

陳奕光建議，應保險業者鬆綁保險法規，包括同意壽險業者可直接或間接投資並擁有董事席次；投信成立私募基金，專門投資相關產業，例如，1999年時市場的綠能基金僅有27檔，但現在相關基金已經多達800多檔。

另外，鼓勵金融機構發行綠色債券也是籌資的管道之一。