親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

盛弘併躍獅 國內藥局規模戰開打

2018-05-19 00:55經濟日報 記者黃文奇／台北報導

盛弘併裕利旗下躍獅87家藥局通路，打響藥局市場整併的戰鼓，業界人士說，除了盛弘以外，國內其他兩大大藥局通路也正鴨子划水個自朝向整併的方向前進，盛弘此舉正式引爆國內藥局的規模戰。

根據統計，目前國內藥局7,800多家，總產值約達1,200億元，連鎖藥局通路約1,300家，以醫藥品連鎖通路來看，其中，維康、杏一的通路量體最大，但因多與本業聚焦醫療用品銷售，而藥局業務相對比較較小，聚焦藥局業務者首推大樹、佑全、躍獅、博登等。

近年，不論是醫療用品通路或藥局連鎖通路，均持續朝提高集中度的方向前進，其中，已經上櫃的杏一目前店數已突破240家、維康也有186家以上，而連鎖藥局佑全有逾百家，前年上櫃大樹也近百家，並喊出三年內要突破200店的目標。業者說，藥局市場內有整併，外有強敵加入，全聯日前也宣布進軍藥局市場，顯示此市場進入戰國時代。

由美日發展軌跡來看，美日連鎖藥局滲透率分別為66%與55%，台灣僅約19%，顯見國內連鎖藥局還有發展空間。再者，台灣已於去年邁入高齡社會，預估2025年進入超高齡社會，人口高齡化紅利來臨。業者分析，未來台灣的藥局通路除了規模化之外，通路的「定位」與銷售模式是勝出的關鍵，定位上，是雜貨店型、超商型、超市型必須區隔清楚，而數位化的時代，朝向智慧藥局前進，則是不可避免的趨勢。

全聯高齡化

相關新聞

北市公辦都更 跨大步

2018-05-18 23:58

盛弘花1.7億 併87家躍獅藥局

2018-05-18 23:57

景岳旗下 白木屋吹熄燈號

2018-05-19 00:13

大師智庫論壇／馬考：推綠色經濟 抗暖化威脅

2018-05-19 01:09

大師智庫論壇／王儷玲 籲加速綠色金融

2018-05-19 01:09

大師智庫論壇／龔金源：將赤道原則納入授信標準

2018-05-19 01:09

大師智庫論壇／蕭代基：台灣糧食最大的風險在貿易

2018-05-19 01:09

大師智庫論壇／陳奕光：三招助攻綠能籌資

2018-05-19 01:09

大師智庫論壇／施俊吉：推動能源轉型 因應氣候變遷

2018-05-19 01:09

大師智庫論壇／馬考接地氣 用「吃」解釋生硬話題

2018-05-19 01:09

盛弘董座楊弘仁 打造大健康體系

2018-05-19 00:55

盛弘併躍獅 躋身藥局三強

2018-05-19 00:55

四關鍵因素 白木屋不敵競爭

2018-05-19 00:13

蛋糕界「香奈兒」 白木屋風光一時

2018-05-19 00:13

觀光工廠關光？ 桃園還有26家

2018-05-18 23:51

林鼎集團推出「日光寓」 搶進精品飯店宅市場

2018-05-18 22:39

實習沒在怕 中金院邀業界主管傳授面試技巧

2018-05-18 22:03

破謠言 貿協攜手大潤發 上海推銷屏東鳳梨

2018-05-18 21:59

聯邦快遞獲「傑出物流服務及解決方案」大獎

2018-05-18 20:44

貿協領軍 攜手印度貿易推廣組織多方合作

2018-05-18 20:33

第一銀行贊助凌雲國中曲棍球校隊 支持偏鄉體育

2018-05-18 20:33

大陸航空公司全球高薪挖飛行員 月薪2.6萬美元起跳

2018-05-18 20:05

白木屋慘賠近5億 陳根德：真的撐不下去了

2018-05-18 19:22

新航併麾下勝安航空前 先把機艙升級

2018-05-18 17:08

關於一蘭拉麵 你所不知道的三個秘密

2018-05-18 15:54

「轉機」商機 外籍航空爭相返台

2018-05-18 14:23

首件公辦都更順利開拆 柯文哲致詞哽咽

2018-05-18 12:18

台積電員工出手速度快 新竹房價連三季上揚

2018-05-18 09:20

策略經營／趙文豪…價值創新 做大品牌

2018-05-18 04:21

品牌計畫／以客為尊 服務到心坎裡

2018-05-18 04:21

高績效企業／做決策 活用三張表

2018-05-18 04:21

行銷線上／校園展店 測試新經營模式

2018-05-18 04:21

港口事業多元發展 繳佳績

2018-05-18 01:37

扶持小公司 聯廣邁向規模化

2018-05-18 01:36

其昜與印機車廠簽約

2018-05-18 01:36

台印尼農業合作 近日簽署

2018-05-18 01:36

聯廣擴版圖 衝刺多元營收

2018-05-18 01:36

塔塔有意攜台廠攻電動車

2018-05-18 01:36

臺灣風能揭牌 培育風電人才

2018-05-18 01:36
看更多

熱門文章

白木屋慘賠近5億 陳根德：真的撐不下去了

2018-05-18 19:22

郭台銘霸氣宣示進軍半導體 一張表看談話重點

2018-05-18 01:36

台積電員工出手速度快 新竹房價連三季上揚

2018-05-18 09:20

富邦媒momo購物網超越網家 躍網購龍頭

2018-05-18 01:36

專利布局建功！化敵為友 大立光搶下三星單

2018-05-18 01:36

首件公辦都更順利開拆 柯文哲致詞哽咽

2018-05-18 12:18

經濟解析／就是這些原因 壓垮了白木屋

2018-05-18 20:32

日圓盤中貶至3個月低 交易員：逢低可買

2018-05-18 11:07

三條將完工捷運 這一站建案最多人點擊

2018-05-18 09:58

關於一蘭拉麵 你所不知道的三個秘密

2018-05-18 15:54

名家觀點／APG防洗錢評鑑 我能過關嗎

2018-05-18 01:16

全台瘋夾娃娃1年增加3302間 這個縣市激增8倍

2018-05-18 20:34

鴻海進軍半導體／第一步 可能瞄準IC設計

2018-05-18 01:36

無人載具實驗 可延長至四年

2018-05-18 01:36

村田承諾供貨？ 英業達：純屬臆測

2018-05-18 12:53

大立光拿下三星訂單 鞏固全球手機鏡頭霸主地位

2018-05-18 10:55

林恩平轉投資 圍繞醫療領域

2018-05-18 01:36

魏哲家：AI+5G帶動需求爆發

2018-05-18 01:36

中鋼發行60億公司債 22家金融機構搶標

2018-05-18 17:44

誰最可能抱回今年世足賽金杯 瑞銀告訴你

2018-05-18 06:39

夏天到了！星巴克推星冰樂限時買一送一

2018-05-18 15:52

「轉機」商機 外籍航空爭相返台

2018-05-18 14:23

國際品牌最青睞城市 台北名列全球第三名

2018-05-18 12:24

新航併麾下勝安航空前 先把機艙升級

2018-05-18 17:08

白木屋宣布 一周內停業

2018-05-18 15:24

新壽砸300億 打造12大建設

2018-05-18 01:27

富邦金、國泰金擴大增資 充實海外銀彈

2018-05-18 01:41

不是爸媽不是銀行 千禧世代理財資訊多來自臉書

2018-05-18 06:38

大陸航空公司全球高薪挖飛行員 月薪2.6萬美元起跳

2018-05-18 20:05

引進大品牌 富邦媒搶百貨生意

2018-05-18 01:36

Yahoo奇摩母公司Oath要募百名菁英

2018-05-18 01:36

台灣之星獲利數字 報佳音

2018-05-18 01:36

FII聯合艦隊 搶陸兆元商機

2018-05-18 01:36

FII戰略投資名單 百度、阿里入圍

2018-05-18 01:36

國泰、富邦金看景氣 今年可望穩健擴張

2018-05-18 01:40

物價上漲特別有感 家庭所得級別藏關鍵

2018-05-18 12:50

大立光今年資本支出 拚新高

2018-05-18 01:36

臺灣風能揭牌 培育風電人才

2018-05-18 01:36

台灣之星以創新說故事…提升客戶價值

2018-05-18 01:36

網銀跨行手續費15元太貴 立委建議減免

2018-05-18 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top