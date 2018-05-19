盛弘併躍獅 國內藥局規模戰開打

2018-05-19 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



盛弘併裕利旗下躍獅87家藥局通路，打響藥局市場整併的戰鼓，業界人士說，除了盛弘以外，國內其他兩大大藥局通路也正鴨子划水個自朝向整併的方向前進，盛弘此舉正式引爆國內藥局的規模戰。

根據統計，目前國內藥局7,800多家，總產值約達1,200億元，連鎖藥局通路約1,300家，以醫藥品連鎖通路來看，其中，維康、杏一的通路量體最大，但因多與本業聚焦醫療用品銷售，而藥局業務相對比較較小，聚焦藥局業務者首推大樹、佑全、躍獅、博登等。

近年，不論是醫療用品通路或藥局連鎖通路，均持續朝提高集中度的方向前進，其中，已經上櫃的杏一目前店數已突破240家、維康也有186家以上，而連鎖藥局佑全有逾百家，前年上櫃大樹也近百家，並喊出三年內要突破200店的目標。業者說，藥局市場內有整併，外有強敵加入，全聯日前也宣布進軍藥局市場，顯示此市場進入戰國時代。

由美日發展軌跡來看，美日連鎖藥局滲透率分別為66%與55%，台灣僅約19%，顯見國內連鎖藥局還有發展空間。再者，台灣已於去年邁入高齡社會，預估2025年進入超高齡社會，人口高齡化紅利來臨。業者分析，未來台灣的藥局通路除了規模化之外，通路的「定位」與銷售模式是勝出的關鍵，定位上，是雜貨店型、超商型、超市型必須區隔清楚，而數位化的時代，朝向智慧藥局前進，則是不可避免的趨勢。