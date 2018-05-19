盛弘併躍獅 躋身藥局三強
盛弘醫藥董事長楊弘仁昨（18）日宣布，該公司董事會決議以1.7億元併購瑞士商裕利醫藥集團（Zuelling Pharma）旗下87家躍獅連鎖藥局，加上原有自營的17家盛康藥局，全台握有藥局數達104家，躋身台灣前三大藥局連鎖通路，與佑全、大樹三足鼎立。
盛弘醫藥屬敏盛醫療體系成員之一，該體系為楊弘仁父親楊敏盛創辦，成立於1975年，旗下有多家醫療院所，包括敏盛綜合醫院等四大院區，另外還有多個配合的長照中心；由楊弘仁主導的敏盛醫療體系旗下的關係企業，領域橫跨多元，包括醫管、長照、醫材、醫藥流通、通路等十餘家企業，其中，盛弘、敏成都已經在台灣掛牌。
楊弘仁指出，此交易案最快6月底前完成，7月前合併達陣，藥局通路最快明年分拆掛牌，目前已開始規劃，盛弘未來針對藥局通路將朝向資源整合、實體整併方向邁進，將持續擴大規模。
盛弘先前亦布局大台北及桃竹地區社區型藥局，旗下已有17家盛康藥局，楊弘仁說，雙方合併後使藥局市場重新洗牌，不但突破百家一舉躋身前三大地位，未來將可發揮規模經濟的優勢，提供更有效率及客製化的服務。目前國內另外兩大為大樹及佑全，規模都在百家之上，且也正持續擴張中。
據悉，裕利三年前即併購躍獅藥局，跨足經營社區型藥局，目前全台已有87家，年營業額達8億元。法人指出，盛弘去年營收約26億元，雙方合併後，自今年7月起，盛弘將開始認列躍獅營收，明年盛弘營收可望突破34億元。
盛弘亦同步宣布與裕利進行策略合作，將整合裕利在基層診所藥品供應服務平台業務與盛弘建立的醫療雲端採購平台串聯，瞄準台灣一年超過5,000億健康醫療產業市場，攜手搶攻線上線下的大健康商機。
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