盛弘併躍獅 躋身藥局三強

2018-05-19 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



盛弘醫藥董事長楊弘仁。 報系資料照 分享 facebook

盛弘醫藥董事長楊弘仁昨（18）日宣布，該公司董事會決議以1.7億元併購瑞士商裕利醫藥集團（Zuelling Pharma）旗下87家躍獅連鎖藥局，加上原有自營的17家盛康藥局，全台握有藥局數達104家，躋身台灣前三大藥局連鎖通路，與佑全、大樹三足鼎立。

盛弘醫藥屬敏盛醫療體系成員之一，該體系為楊弘仁父親楊敏盛創辦，成立於1975年，旗下有多家醫療院所，包括敏盛綜合醫院等四大院區，另外還有多個配合的長照中心；由楊弘仁主導的敏盛醫療體系旗下的關係企業，領域橫跨多元，包括醫管、長照、醫材、醫藥流通、通路等十餘家企業，其中，盛弘、敏成都已經在台灣掛牌。

楊弘仁指出，此交易案最快6月底前完成，7月前合併達陣，藥局通路最快明年分拆掛牌，目前已開始規劃，盛弘未來針對藥局通路將朝向資源整合、實體整併方向邁進，將持續擴大規模。

盛弘先前亦布局大台北及桃竹地區社區型藥局，旗下已有17家盛康藥局，楊弘仁說，雙方合併後使藥局市場重新洗牌，不但突破百家一舉躋身前三大地位，未來將可發揮規模經濟的優勢，提供更有效率及客製化的服務。目前國內另外兩大為大樹及佑全，規模都在百家之上，且也正持續擴張中。

據悉，裕利三年前即併購躍獅藥局，跨足經營社區型藥局，目前全台已有87家，年營業額達8億元。法人指出，盛弘去年營收約26億元，雙方合併後，自今年7月起，盛弘將開始認列躍獅營收，明年盛弘營收可望突破34億元。