大師智庫論壇／施俊吉：推動能源轉型 因應氣候變遷

2018-05-19 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



行政院副院長施俊吉。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

行政院副院長施俊吉昨（18）日表示，氣候變遷的衝擊已成為全球的最大風險來源，要如何透過經濟發展模式的調整，來因應氣候變遷，是無可迴避的挑戰，需要各國共同合作，台灣更要積極以對。

施俊吉昨日出席經濟日報「2018大師智庫論壇」致詞時上作述表示。他並說，政府推動能源轉型，並且核定「國家因應氣候變遷行動綱領」及「綠色金融行動方案」。

施俊吉表示，今年1月世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)所發布的「2018年全球風險報告」，將氣候變遷列為衝擊全球的最大風險。要如何透過經濟發展模式的調整，來因應氣候變遷，是一個無可迴避的挑戰，需要各國共同合作，台灣的地理環境特殊，更要積極以對。

他進一步說，推動能源轉型，是現階段我國政府最重要的施政主軸之一。從產業面來看，無論是推動節能，提升能源的使用效率；或是推動創能，擴大再生能源使用，發展太陽能及離岸風電，均是為協助台灣產業轉型、邁向綠色經濟。

他強調，能源轉型的關鍵在於公民的積極參與，必須仰賴公私部門協力推動，才能有效增加綠色投資及消費，打造綠色、永續的新發展模式。

施俊吉強調，我國已將綠色金融、綠色產業發展納入2017年2月所核定的「國家因應氣候變遷行動綱領」。同時，為了提升綠色金融服務，促進人才培育，打造更友善環境的制度，政府也在2017年11月核定「綠色金融行動方案」，使金融市場能更有效引導實體產業。

他說，「綠色金融行動方案」自實施以來，已有相當的成效。

本國銀行對綠能科技產業的放款額度，增加近千億。