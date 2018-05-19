黃志芳：台印電動車技術市場互補 應緊密合作

2018-05-19 01:55 中央社 新德里18日專電



外貿協會今天與印度兩個商會在台灣形象展中合辦印台電動車產業論壇，貿協董事長黃志芳說，電動車是未來發展方向，台印在技術與市場上互補，應合作把握無窮商機。 外貿協會董事長黃志芳（左二）18日與印度高人氣的3位孟買印度人隊板球明星一起為台灣精品站台行銷，並拿著上有3名板球明星簽名的板球拍與3球星合影。 中央社 分享 facebook

由中華民國對外貿易發展協會、印度工商協會（FICCI）和印度電動車製造商協會（SMEV）共同主辦的印台電動車產業論壇，下午在台灣形象展中舉行，邀請台印雙方電動車業界領袖發表專題演說，台印電動車業者熱烈參與，同時進行交流，獲盛大迴響。

黃志芳在論壇致詞時表示，電動車是全球未來發展方向，且發展非常快速，下一代絕對是電動車世代；而台灣與印度雙方在技術與市場互補，應緊密合作，共同把握未來潛力無窮的電動車商機。

印度電動車製造商協會理事長吉爾（Sohinder Gill）針對印度電動車市場現況與政府政策發表專題演說，表示印度政府積極發展車輛電動化，提出完整補助措施，印度非常歡迎與台灣展開各種合作。

業者透露，印度政府可能在今年9月公布電動車補助方案，購買電動車將可獲得政府對所購車價20%的補助，以加速電動車成長，達到印度總理莫迪（Narendra Modi）提出的2030年全面電動車化目標。

印度工商協會電動車委員會主席莫特瓦妮（Sulajja Firodia Motwani）說，印度車輛產量全球第五，預期2020年將成為全球第三大車輛市場，配合印度政府致力發展電動車，電池和電子零配件將是兩大關鍵，台灣有能力提供高品質產品，台印雙方很適合攜手合作。

此外，台灣其昜公司總經理龔子琪與身兼印度HeroElectric執行長的吉爾今天簽署合作備忘錄，顯示台印的合作成果。

三陽集團越南分公司主席劉武雄、龔子琪和台達電印度分公司主管夏瑪（Krishna Sharma）也分別就台灣電動車產業趨勢、共享服務及充電系統發表專題演說；印度也有多位企業代表主講印度電動車未來發展趨勢，台印業者還討論理想的合作模式，相當熱烈。

這是貿協首度籌組台灣電動車行銷聯盟廠商到印度新德里參展，貿協並在台灣形象展中規劃「台灣電動車行銷聯盟館」，用整體方式呈現台灣電動車產業鏈優勢，共有光陽、三陽、宏佳騰、其昜等11家台灣業者參加，貿協還安排台灣業者拜訪印度重要電動車業者，加強彼此合作機會。